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Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Справедливость, открытость и прозрачность – эти принципы заложены в нововведениях, которые ждут белорусскую судебную систему. Об изменениях и текущем состоянии дел 23 декабря говорили во Дворце Независимости. Президент принял с докладом председателя Верховного суда Валентина Сукало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще в апреле глава государства встречался с судейским корпусом. На этой встрече прозвучали основные тезисы и предложения, как усовершенствовать систему. Сейчас пришло время подвести итоги. Валентин Сукало представил Президенту целый пакет нововведений.
О принципах работы белорусской Фемиды расскажет Ольга Коршун.
Рабочая встреча во Дворце Независимости. С докладом у Президента был председатель Верховного суда Беларуси. Обсуждали на первый взгляд текущие вопросы: как идут дела в сфере, что сделано с момента последнего разговора с судейским корпусом. Но за каждым тезисом – стремление к справедливости и законности.
Открытие нового здания Верховного суда и большой разговор со служителями Фемиды. Тогда обвинительный приговор системе не вынесли, но предварительные слушания показали, что она нуждается в реформах.
Ольга Коршун, корреспондент:
К примеру, в Беларуси создадут общий банк судебных решений. Он будет находиться в открытом доступе. Это позволит сделать систему более прозрачной, считают специалисты. Вообще, многие нововведения преследуют именно эту цель – сбросить завесу тайны с судебных процессов. В помощь современные технологии.
Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Впрочем, нынешние гаджеты не всегда идут на пользу правосудию. Так, к примеру, в злостных нарушителях оказалась чуть ли не половина трудоспособного населения. Виной всему система фотофиксации скорости. Такие нарушения Верховный суд предлагает вынести в отдельную группу и в целом задуматься над тяжестью подобных преступлений и наказаний за них. Возможно, снизить санкции по большей части административных нарушений. На это есть вполне объективные причины.
Валентин Сукало:
Есть вопросы и к качеству «экономических» дел. Чтобы разбираться в таких ситуациях более детально, в Беларуси создадут единый экономический апелляционный суд. Сейчас все этапы разбирательства проходят в областных судах. Новый институт сосредоточится на процедуре обжалования.
Еще один важный момент сегодняшнего совещания. Президент поручил подготовить отдельный законопроект об амнистии к 75-летию Великой Победы. Знаковая дата для всех нас, так что и внимание к ней особое.
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Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда
Новости Беларуси. Справедливость, открытость и прозрачность – эти принципы заложены в нововведениях, которые ждут белорусскую судебную систему. Об изменениях и...
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