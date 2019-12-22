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Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда

23.12.2019 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Справедливость, открытость и прозрачность – эти принципы заложены в нововведениях, которые ждут белорусскую судебную систему. Об изменениях и текущем состоянии дел 23 декабря говорили во Дворце Независимости. Президент принял с докладом председателя Верховного суда Валентина Сукало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда

Еще в апреле глава государства встречался с судейским корпусом. На этой встрече прозвучали основные тезисы и предложения, как усовершенствовать систему. Сейчас пришло время подвести итоги. Валентин Сукало представил Президенту целый пакет нововведений.

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Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда

Рабочая встреча во Дворце Независимости. С докладом у Президента был председатель Верховного суда Беларуси. Обсуждали на первый взгляд текущие вопросы: как идут дела в сфере, что сделано с момента последнего разговора с судейским корпусом. Но за каждым тезисом – стремление к справедливости и законности.

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало

Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда

Открытие нового здания Верховного суда и большой разговор со служителями Фемиды. Тогда обвинительный приговор системе не вынесли, но предварительные слушания показали, что она нуждается в реформах.

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Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда

Ольга Коршун, корреспондент:
После этого появилась национальная программа развития правосудия. Проще говоря, основные поручения Президента на ближайшие пять лет. Всего в документе 23 пункта. Выполнение 14, можно сказать, на совести Верховного суда. Некоторые положения программы из теории перейдут в практику уже с 2020 года.

Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда

К примеру, в Беларуси создадут общий банк судебных решений. Он будет находиться в открытом доступе. Это позволит сделать систему более прозрачной, считают специалисты. Вообще, многие нововведения преследуют именно эту цель – сбросить завесу тайны с судебных процессов. В помощь современные технологии.

Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
С нового года должны все судебные процессы вести в режиме видео- и аудиофиксации постоянной. Мы уже опробовали это на судебных процессах в самом Верховном суде. Дисциплинирует участников, судей, прокуроров. В общем-то, это оценивается всеми участниками процесса очень позитивно и способствует повышению качества правосудия.

Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда

Впрочем, нынешние гаджеты не всегда идут на пользу правосудию. Так, к примеру, в злостных нарушителях оказалась чуть ли не половина трудоспособного населения. Виной всему система фотофиксации скорости. Такие нарушения Верховный суд предлагает вынести в отдельную группу и в целом задуматься над тяжестью подобных преступлений и наказаний за них. Возможно, снизить санкции по большей части административных нарушений. На это есть вполне объективные причины.

Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда

Валентин Сукало:
Только в судебном порядке привлекались 350 тысяч в течение года. Из этих 350 тысяч по 52 тысячам были прекращены административные дела в связи с незаконностью привлечения к административной ответственности это 15 %. Такое невысокое качество административных протоколов объяснялось, на наш взгляд, тем, что более 70 органов имеют право на составление таких протоколов. Разумеется, там не все люди обладают высшим юридическим образованием, отсюда страдает само качество составления протоколов о привлечении к административной ответственности.

Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда

Есть вопросы и к качеству «экономических» дел. Чтобы разбираться в таких ситуациях более детально, в Беларуси создадут единый экономический апелляционный суд. Сейчас все этапы разбирательства проходят в областных судах. Новый институт сосредоточится на процедуре обжалования.

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Еще один важный момент сегодняшнего совещания. Президент поручил подготовить отдельный законопроект об амнистии к 75-летию Великой Победы. Знаковая дата для всех нас, так что и внимание к ней особое.

Фиксация судебного процесса, административные штрафы. Какие темы обсуждали Президент Беларуси и председатель Верховного суда

Люди в материале: Ольга Коршун, Валентин Сукало
 
 
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Новости Беларуси. Справедливость, открытость и прозрачность – эти принципы заложены в нововведениях, которые ждут белорусскую судебную систему. Об изменениях и...
 
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