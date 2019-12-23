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От «Один дома» до «Плохого Санты». Тест: хорошо ли вы помните новогодние фильмы

24.12.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Елка, салаты и мандарины — не главные атрибуты Нового года у киноманов. «Ирония судьбы» и «Один дома» — вот секреты праздничного настроения. Если вы, как и мы, можете перечислить все ловушки, что расставлял Кевин, когда оставался один дома, и помните номер дома и квартиры на 3-й улице Строителей, то этот сложный тест точно вам по зубам. А если нет, нестрашно: пополните список фильмов для пересмотра в наступающие выходные. Поехали!

Кстати, зарядиться новогодним настроением можно на ярмарках «Метелица» и Art Arena.

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Теги: Минск
 
 
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