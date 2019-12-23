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Узнали, сколько абонентов у А1, МТС и life:)

24.12.2019 07:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси сегодня работают три мобильных оператора — А1, МТС и life:). Мы проверили, сколько абонентов насчитывается у каждой из компаний и как их количество менялось за последние пару лет.


Информацию о количестве абонентов А1, МТС и life:) мы брали из открытых отчетов групп компаний, в которых состоят операторы (соответственно Telekom Austria Group, MTS Group и Turkcell). На момент публикации материала компании успели отчитаться за третий квартал этого года (Q3) — на эту информацию и будем ориентироваться.

Услугами связи А1 в Беларуси пользуются 4 876 700 абонента. По состоянию на аналогичный период 2018-го года их было 4 903 000 — разница не самая значительная, отток составляет порядка 0,54%. При этом в 2017 году абонентов у компании (на тот момент velcom) было 4 864 200, в 2016 году — 4 944 900.

В сети МТС в Беларуси, судя по последнему отчету компании, насчитывается 5,6 миллиона абонентов. В третьем квартале прошлого года их было 5,4 миллиона. Прирост составил 3,57%. Интересно, что в 2017 и 2016 годах компания могла похвастаться абонентской базой в 5,2 миллиона пользователей.

Оператор life:) сегодня насчитывает 1,5 миллиона абонентов. В 2018, 2017 и 2016 годах (Q4) их было 1,6 миллиона. Отток составляет 6,25%.

 

Таким образом, на третий квартал 2019 года общее количество мобильных абонентов всех трех операторов в Беларуси составило около 11 976 700 пользователей (4, 876 миллиона у А1, 5,6 миллионов у МТС и 1,5 миллиона у life:).

Ниже — цены популярных у нас смартфонов:

 
 
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Информацию о количестве абонентов А1, МТС и life:) мы брали из открытых отчетов групп компаний, в которых состоят операторы.
 
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