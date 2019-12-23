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Узнали, сколько абонентов у А1, МТС и life:)
Источник материала: Tut.by
В Беларуси сегодня работают три мобильных оператора — А1, МТС и life:). Мы проверили, сколько абонентов насчитывается у каждой из компаний и как их количество менялось за последние пару лет.
Информацию о количестве абонентов А1, МТС и life:) мы брали из открытых отчетов групп компаний, в которых состоят операторы (соответственно Telekom Austria Group, MTS Group и Turkcell). На момент публикации материала компании успели отчитаться за третий квартал этого года (Q3) — на эту информацию и будем ориентироваться.
Услугами связи А1 в Беларуси
В сети МТС в Беларуси, судя по
Оператор life:) сегодня
Таким образом, на третий квартал 2019 года общее количество мобильных абонентов всех трех операторов в Беларуси составило около 11 976 700 пользователей (4, 876 миллиона у А1, 5,6 миллионов у МТС и 1,5 миллиона у life:).
Ниже — цены популярных у нас смартфонов:
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Информацию о количестве абонентов А1, МТС и life:) мы брали из открытых отчетов групп компаний, в которых состоят операторы.
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