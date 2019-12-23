Победа «Брестских бизонов» на Рождественском турнире по айсштоку

Источник материала: Виртуальный Брест

21 декабря в брестском парке культуры и отдыха прошёл традиционный международный Рождественский турнир по айсштоку. Гостями местных любителей этой игры стали спортивные команды из Гродно, Минска и польского Тересполя.





Соревнования прошли по новой системе, предложенной супервайзером по Восточной Европе Международной федерации айсштока U. Reichenecker: заявленные на турнир спортивные компании были разделены на две группы в соответствии с их игровым и турнирным опытом.

В Группу А попали «Кронон Гродно», «Тереспольские сеньоры» и четыре брестские команды – «Юниоры Брест 1», «Реальные девушки», «Строители», «Брестские бизоны».

А Группу В сформировали из «Тереспольских юниоров», «Брестского мясокомбината», «Минск 1», «Белалко 1», Белалко 2» и новичков – «Гостиницы Буг».

Групповые игры прошли по схеме «все со всеми». Первая тройка команд в каждой группе после предварительного раунда и небольшого перерыва провела финальные игры за призы, а остальные команды разыграли турнирные места после призёров.





Утренняя дождливая погода внесла свои коррективы в игровое поведение всех команд – изменилась степень скольжения штоков, и командам приходилось на ходу менять тактику и стратегию полевой борьбы за главные призы. Однако к финальному раунду распогодилось, выглянуло солнце и матчи за итоговые места в турнирной таблице прошли напряжённо, бодро, активно и результативно.





В итоге победителями в Группе А стали «Брестские бизоны», обыгравшие в финале своих соперников в двух поединках, второе место у брестских «Строителей», уступивших победителям, а третье – у «Тереспольских сеньоров» - их обыграли оба призёра. Четвёртое место у «Юниоров Брест 1», пятое у «Кронон Гродно», шестое у брестских «Реальных девушек».

В Группе В главный приз выиграла команда «Белалко 1», победив двух соперников – «Белалко 2» и «Брестский мясокомбинат». Второе и третье место определилось по игровому коэффициенту, так как обе команды набрали одинаковое количество очков – 1:3 – уступили в одной встрече, а во второй показали ничейный результат. Итог: второе место у «Белалко 2» - 0,926, третье у «Брестского мясокомбината» - 0,233. Четвёртое место у «Минск 1», пятое у «Гостиница Буг», шестое у «Тереспольских юниоров».

Традиционный Рождественский турнир не оставила без внимания традиционный спонсор таких спортивных встреч компания «Белалко»! Ценные призы из рук их представителя получили председатель Белорусской федерации айсштока и судьи турнира за профессиональную организационную работу, иногородние участники соревнований и новички этого мероприятия команда «Гостиница Буг».