|
В Минске хотят поставить еще сто «умных остановок». Голосуйте, нужны ли они
Источник материала: Tut.by
В Минске хотят поставить около ста «умных остановок», первая из которых появилась осенью на Немиге. Об этом рассказали в компании «ГИГ Инвест», которая реализует этот проект. Голосуйте, нужны ли вам «умные остановки», и рассказывайте, чего им не хватает.
Первая «умная остановка»
В компании «ГИГ инвест» говорят, что они ведут переговоры с городскими властями об установке около 100 «умных остановок» в Минске. А пока компания хочет спросить у вас, нужны ли городу такие объекты и где их лучше устанавливать. Если же у вас есть идеи, какие функции в них еще добавить, пишите в комментариях или на почту info@citycode.by.
Опрос
Спасибо за участие в опросе
Проголосовало 17 человек
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая «умная остановка» появилась в сентябре на Немиге.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)