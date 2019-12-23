В Минске хотят поставить еще сто «умных остановок». Голосуйте, нужны ли они

Источник материала: Tut.by

В Минске хотят поставить около ста «умных остановок», первая из которых появилась осенью на Немиге. Об этом рассказали в компании «ГИГ Инвест», которая реализует этот проект. Голосуйте, нужны ли вам «умные остановки», и рассказывайте, чего им не хватает.





Первая «умная остановка» заработала на Немиге в сентябре 2019 года. Там есть USB-порты для зарядки гаджетов, кнопка экстренного вызова МЧС или милиции, экран для вызова такси, банкомат и инфокиоск, а также сенсорное табло с расписанием движения транспорта, где можно задать маршрут и выбрать, на чем доехать. На остановке работает Wi-Fi. Камеры видеонаблюдения, установленные здесь, уже помогли найти воров, которые ограбили мужчину, уснувшего на остановке.





В компании «ГИГ инвест» говорят, что они ведут переговоры с городскими властями об установке около 100 «умных остановок» в Минске. А пока компания хочет спросить у вас, нужны ли городу такие объекты и где их лучше устанавливать. Если же у вас есть идеи, какие функции в них еще добавить, пишите в комментариях или на почту info@citycode.by.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 17 человек Хотите, чтобы в Минске появилось еще сто "умных остановок"? Да, хочу 41% Нет, не хочу 18% Хочу, но только не возле моего дома 6% Хочу, но только в другом дизайне 6% Хочу, но в остановку нужно добавить больше функций 18% Мне все равно 12% Все опросы