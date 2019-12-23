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В Минске хотят поставить еще сто «умных остановок». Голосуйте, нужны ли они

24.12.2019 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске хотят поставить около ста «умных остановок», первая из которых появилась осенью на Немиге. Об этом рассказали в компании «ГИГ Инвест», которая реализует этот проект. Голосуйте, нужны ли вам «умные остановки», и рассказывайте, чего им не хватает.


Первая «умная остановка» заработала на Немиге в сентябре 2019 года. Там есть USB-порты для зарядки гаджетов, кнопка экстренного вызова МЧС или милиции, экран для вызова такси, банкомат и инфокиоск, а также сенсорное табло с расписанием движения транспорта, где можно задать маршрут и выбрать, на чем доехать. На остановке работает Wi-Fi. Камеры видеонаблюдения, установленные здесь, уже помогли найти воров, которые ограбили мужчину, уснувшего на остановке.


В компании «ГИГ инвест» говорят, что они ведут переговоры с городскими властями об установке около 100 «умных остановок» в Минске. А пока компания хочет спросить у вас, нужны ли городу такие объекты и где их лучше устанавливать. Если же у вас есть идеи, какие функции в них еще добавить, пишите в комментариях или на почту info@citycode.by.

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Хочу, но только в другом дизайне 6%
Хочу, но в остановку нужно добавить больше функций 18%
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Теги: Минск
 
 
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Первая «умная остановка» появилась в сентябре на Немиге.
 
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