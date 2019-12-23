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«Прятать голову в песок — это очень незрело». Сергей Лавриненко о нежелании айтишников комментировать значимые темы

24.12.2019 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

dev.by опросил 32 белорусские ИТ-компании про интеграцию Беларуси и России, но получил только один ответ. ИТ-менеджер Сергей Лавриненко считает, что «это довольно показательно». В своём телеграмм-канале Колонка некодера он разбирался, стоит ли айтишникам высказываться на социально-значимые общественные темы.

— За многие годы в Беларуси бизнес-культура сформировала отношение к любой политике или околополитике как к абсолютно токсичной вещи. Единственное желание среднестатистического бизнесмена из Беларуси — быть максимально незаметным для государства. В моем опыте были даже такие штуки, как отказ давать интервью государственному ТВ в комплиментарном сюжете про технологии, так как «нечего светиться». Хотя есть и исключения, например, компания Andersen. Надо сказать, что теперь эту компанию знают все, с точки зрения узнаваемости бренда эта активность сделала большое дело.

Во многом, конечно, это проблема доверия, и она в целом быстро неразрешима. Но, вместе с тем, каждый, кто ведёт себя как «хата с краю» и «в домике» на любую мало-мальски значимую тему, не просто прячется от решения проблемы, но и прячет саму проблему, уничтожает любую обратную связь в обществе, что потенциально может привести к принятию неверных, неоптимальных решений не в пользу отрасли. Я думаю, никто из нас не хочет в массе сесть на чемоданы, но молчание ускоряет именно такой сценарий.


Никто не спрашивает у компаний, «нужно ли выходить на площадь» или «ходить ли на выборы и за кого голосовать». Это неэтичные вопросы для неполитических и необщественных организаций, такие неприлично задавать, не то что отвечать на них. Но в то же время в масштабах страны роль ИT-сектора растёт с каждым годом. Нельзя спихивать всю коммуникацию на ПВТ, так там сидят не то чтобы совсем айтишники, а скорее регуляторы. Неглупые, открытые, не уличённые в самодурстве, адекватные регуляторы. Но это не голос самих компаний, тем более основной канал для коммуникации сейчас с центром принятия решений лежит в плоскости медиа. Если бы не медиа-поддержка разных айтишных персон, то, возможно, не было бы и восьмого декрета, либо он был бы не в той форме. И ведь в тот момент медийное противостояние со стороны противников декрета и льгот ПВТ было очень мощным. Но нам тогда удалось победить (говорю «нам», потому что сам тогда активно выступал в медиа в пользу ПВТ).

В общем, считаю, что корпоративная этика должна присутствовать не только во взаимодействии внутри отрасли между различными компаниями, но между компаниями вовне. Мы все сидим в одной лодке и хотим примерно одного и того же — спокойных условий для работы, хотя бы на нынешнем уровне. И поэтому прятать голову в песок, пугаясь вопросов, на которые может элементарно неконфликтно ответить любой толковый пиарщик — выглядит очень незрело. Тем более позиция по обозначенному dev.by вопросу, на мой взгляд, вполне гомогенна и однозначна.
 
 
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dev.by опросил 32 белорусские ИТ-компании про интеграцию Беларуси и России, но получил только один ответ. ИТ-менеджер Сергей Лавриненко считает, что «это довольно...
 
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