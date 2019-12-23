Нацбанк - о том, где с 1 января можно будет обменять неденоминированные банкноты на «новые»

Источник материала: Tut.by

С 1 января белорусы смогут обменять неденоминированные банкноты (деньги образца 2000 года) на те, которые сейчас находятся в обращении, в кассах Нацбанка. Сделать это можно будет до 31 декабря 2021 года, напоминает регулятор. С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно «старые» денежные знаки можно будет обменять на «новые» только в Национальном банке по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.

С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными, отмечает регулятор.

На 1 декабря этого года из обращения изъято 98% от суммы денежной наличности «старого» образца и 60,6% от количества банкнот, находившихся в обращении на 1 июля 2016 года. Банкноты крупных номиналов (50 000, 100 000, 200 000 рублей) изъяты из обращения практически полностью — более 99% от общего количества, уровень изъятия банкнот средних номиналов (5 000, 10 000 и 20 000 рублей) составил 75,5%. Также выведено из обращения 39,8% банкнот мелких номиналов (100, 500 и 1000 рублей).