Жванецкий впервые на экране. Что за фильм «Одесский пароход»?

Источник материала: Аргументы и факты

На канале «Россия-1» готовится к показу полнометражный фильм Сергея Урсуляка «Одесский пароход», героями которого впервые стали персонажи произведений писателя-сатирика Михаила Жванецкого. В сценарии использованы множество его миниатюр: среди них, например, «Одесский пароход», «Два яблока», «Собрание на ликеро-водочном заводе». Причем судьбы всех героев этих рассказов тесно переплетены между собой. В мире «Одесского парохода» одновременно слушают доклад начальника транспортного цеха, пассажиры вспоминают навыки управления авиалайнером, отец учит сына-балбеса арифметике на яблоках и морковках, а собственно пароход из одноименной миниатюры пытается куда-нибудь поплыть под командой бравого капитана.

Для режиссера Сергея Урсуляка Одесса — место знаковое. В 2007 году он снял сериал «Ликвидация», который рассказывал о борьбе с преступностью в этом городе после завершения Великой Отечественной. После «Ликвидации» Урсуляк снял популярные сериалы «Жизнь и судьба» по книге Василия Гроссмана, «Тихий Дон» по Михаилу Шолохову, «Ненастье» по Алексею Иванову. Для режиссера «Одесский теплоход» — первая работа в жанре комедии.

«Это тринадцать миниатюр, действие которых происходит в Одессе и даже вне Одессы. Но тем не менее это Жванецкий, и это особый мир», — рассказывает Урсуляк о своей новой работе.

В ролях заняты самые известные российские актеры: Светлана Крючкова, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Марина Александрова, Михаил Пореченков, Александр Яценко, Александр Робак, Павел Деревянко и многие другие.

Михаил Жванецкий сыграл в этом фильме самого себя.

«Это получилось гораздо грандиознее, чем я ожидал, — рассказывает писатель. — Ну, я думал, бывает, я же видел съемки для телевидения: там 2-3 человека и что-то стоит, и кто-то с микрофоном вопросы задает. А здесь на съемочной площадке — жизнь, и я стал играть! Пройдите сюда, остановитесь, поворачивайте налево… Так что я втянулся. Ну а как же? Я играю роль Автора!»

По мнению Владимира Машкова, самым трудным во время работы над фильмом было сохранить то блистательное, что автор делал в одиночку, создавая образы своих героев.

«Это кино делается с любовью. Людьми, которые не только любят кино, не только любят Михаила Михайловича, но и любят свою большую страну. Даже если сейчас идет разговор о той стране, которой больше нет. Но мы все так или иначе родом оттуда», — добавляет Машков.

«Одесский пароход» канал позиционирует как первую премьеру нового года. Его показ в эфире «России-1» состоится 1 января.