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График работы поликлиник в праздники утвердил Минздрав
Источник материала: БДГ
График работы медицинских организаций в Рождественские и Новогодние праздники утвержден в Беларуси.
Об этом
Согласно документу, поликлиники, организации переливания крови, аптеки, санитарно-эпидемиологические организации, предприятия медтехники и другие организации медицинского назначения будут работать по следующему графику:
Напомним, согласно указу, подписанному Александром Лукашенко 17 декабря, 2 января
4 января 2020 года будет рабочим днем, в который граждане отработают за 6 января. Выходным останется 11 января.
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График работы медицинских организаций в Рождественские и Новогодние праздники утвержден в Беларуси.
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