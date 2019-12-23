График работы поликлиник в праздники утвердил Минздрав

График работы медицинских организаций в Рождественские и Новогодние праздники утвержден в Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно документу, поликлиники, организации переливания крови, аптеки, санитарно-эпидемиологические организации, предприятия медтехники и другие организации медицинского назначения будут работать по следующему графику:

1 января по графику работы в праздничный день;

по графику работы в праздничный день; 2 января по графику работы в праздничный день;

по графику работы в праздничный день; 4 января по графику рабочего дня;

по графику рабочего дня; 6 января по графику работы в субботний день;

по графику работы в субботний день; 7 января по графику работы в праздничный день.

Напомним, согласно указу, подписанному Александром Лукашенко 17 декабря, 2 января будет праздничным днем на постоянной основе, то есть каждый год. Его отрабатывать будет не нужно.

4 января 2020 года будет рабочим днем, в который граждане отработают за 6 января. Выходным останется 11 января.