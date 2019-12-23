Посмотрите на человека-киборга из США, который вживил себе под кожу три чипа

Источник материала: Tut.by

Парень из США вставил себе под кожу чипы и магнит, чтобы упростить жизнь и, кажется, у него это получилось. Начинающий киборг с их помощью может не только передавать свою личную информацию, но и открывать двери, логиниться в компьютере. Причем на этом молодой человек останавливаться не намерен. Об этом пишет MediaLeaks.

Бен Уоркман из штата Юта впервые вживил себе под кожу электронику в середине 2018 года, говорится на личном сайте парня. Выбор молодого человека пал на чипы NFC и RFID, способные хранить и передавать информацию. С первой технологией хорошо знакомы владельцы смартфонов- именно с ее помощью можно расплачиваться телефоном в магазинах. RFID-метки же распространены во множестве сфер жизни: ритейлеры, например, маркируют ими обувь, одежду и прочие товары.

Биохакер заказал чипы в интернет-магазине Dangerous Things, специализирующемся на имплантируемых устройствах. А вот вставить их было уже не так просто.

«Я несколько недель пытался найти специалиста, который вставил бы их мне. Доктора, ветеринары и даже некоторые тату- и пирсинг-студии не были готовы имплантировать их мне. В итоге я сдался и попросил сделать это моего кузена. В прошлом он был флеботомистом (флеботомист — это медицинский техник, специально обученный брать образцы крови у пациенто — прим.TUT.BY), — рассказал Уоркман на своем портале.

Оба устройства за один вечер оказались под кожей у Бена. Процесс, по его словам, был достаточно несложным, ведь вставлялись они с помощью шприца с широкой иглой. Если вы не из слабонервных, то можете посмотреть на YouTube-канале парня, как это было. А вот как выглядели его руки на рентген-снимках после вживления чипов.



Источник: cybersquidz.com

RFID-чип Уоркман запрограммировал так, что с его помощью теперь может открывать двери на работе. NFC он нашел больше применений: им энтузиаст передает свои личные данные на смартфоны других людей, перенаправляет их на свой личный сайт, входит в свою учетную запись на компьютере, «рикроллит» товарищей (то есть заставляет переходить на клип Рика Эстли Never Gonna Give You Up).

Но двух устройств под кожей любителю технологий было мало. На конференции SaintCon 2019, посвященной кибербезопасности, Бен купил у представителей того же самого магазина имплантируемый магнит, и они на мероприятии вживили его Уоркману в левую руку — на тыльную сторону ладони.

С помощью магнита под кожей Бен может расхаживать с ключами, держащимися свободно у него на руке, носить так цепочки, скрепки и прочие небольшие предметы и сильно удивлять этим незнакомцев. В общем, это скорее развлечение для американца, не несущее особой практической пользы, рассказал он 22 декабря Fox13 .

Чипы по-настоящему увлекли молодого человека, и следующим шагом стало вживление под кожу ключа от своей Tesla 3. Специалисты того же магазина сделали на заказ из карточки для машины имплантат — растворили саму карту, извлекли необходимые компоненты и вставили их в специальную оболочку. По сравнению с предыдущими чипами этот имплантат оказался куда более массивным (вставлялся без пластикового цилиндра).

Бен уговорил специалиста тату-салона провести процедуру и вечером 9 ноября вышел оттуда гордым обладателем ключа к Tesla на тыльной стороне правой ладони. И теперь как по волшебству открывает свой электрокар.

Четыре имплантата для Бена не предел, и молодой человек уже подумывает о следующем устройстве в своем теле. Теперь парень хочет расплачиваться в магазинах с помощью чипов под кожей.