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В Беларуси могут появиться авиарейсы между областными центрами
24.12.2019 10:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Мы сейчас думаем над проектами по перелетам между областными городами. Раньше это было экономически нецелесообразно, но когда аэропорты стали оживать, экономическая ситуация начинает улучшаться, это способствует увеличению в целом пассажиропотока», - сообщает
Полеты может выполнять не только белорусский перевозчик, но и российские и украинские авиакомпании.
«Мы рассматриваем сейчас полеты на длинные расстояния, как Гомель-Гродно, Брест-Витебск. Почему этот проект долго идет: необходимо, чтобы была экономическая целесообразность как для эксплуатанта, так и для пассажира. Если человек готов заплатить какую-то сумму, но добраться гораздо быстрее, ему будет выгоден перелет».
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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси изучает возможность открытия в 2020 году рейсов между региональными аэропортами.
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