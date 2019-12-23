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В Беларуси могут появиться авиарейсы между областными центрами

24.12.2019 10:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси могут появиться авиарейсы между областными центрами
Фото из открытых источников

«Мы сейчас думаем над проектами по перелетам между областными городами. Раньше это было экономически нецелесообразно, но когда аэропорты стали оживать, экономическая ситуация начинает улучшаться, это способствует увеличению в целом пассажиропотока», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора Департамента по авиации Минтранса Артема Сикорского.

Полеты может выполнять не только белорусский перевозчик, но и российские и украинские авиакомпании.

«Мы рассматриваем сейчас полеты на длинные расстояния, как Гомель-Гродно, Брест-Витебск. Почему этот проект долго идет: необходимо, чтобы была экономическая целесообразность как для эксплуатанта, так и для пассажира. Если человек готов заплатить какую-то сумму, но добраться гораздо быстрее, ему будет выгоден перелет». 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси изучает возможность открытия в 2020 году рейсов между региональными аэропортами.
 
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