В Беларуси могут появиться авиарейсы между областными центрами

«Мы сейчас думаем над проектами по перелетам между областными городами. Раньше это было экономически нецелесообразно, но когда аэропорты стали оживать, экономическая ситуация начинает улучшаться, это способствует увеличению в целом пассажиропотока», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора Департамента по авиации Минтранса Артема Сикорского.

Полеты может выполнять не только белорусский перевозчик, но и российские и украинские авиакомпании.