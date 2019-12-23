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У брестского футбольного «Руха» новый тренер. Но главная интрига не разрешена

24.12.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Интрига относительно рулевого в одном из двух брестских клубов «вышки» разрешилась. «Рух» пойдет в новый сезон с Александром Седневым, сообщает официальный сайт команды. Контракт с ним подписан по схеме «1+2».

Фото: "Рух"

Фото: «Актобе»

Перед этим официально было объявлено и о расторжении контракта с Андреем Зыгмантовичем, который формально возглавлял «Рух» два года, но последнюю треть сезона в первой лиге пропустил, будучи «в отпуске». Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон, сообщает «Вечерний Брест».

Прежний тренерский штаб в лице Андрея Челмодеева, Александра Демешко и Андрея Цевана также остается в команде и будет помогать главному тренеру.

Последним клубом Седнева был казахстанский «Актобе», который вылетел из элиты из-за денежных проблем.

В 2020 году, впервые в истории белорусского футбола, в элите чемпионата Беларуси сыграют два клуба из Бреста — «Динамо Брест» и «Рух». Брестское «Динамо» в прошедшем сезоне впервые в истории стало чемпионом Беларуси, а «Рух» через стыковые матчи пробился в высшую лигу.

Напомним, что «Рух» ранее являлся фарм-клубом брестского «Динамо». Однако, весной 2019 года становится известно, что Зайцев внезапно отказывается от клуба, продав его ООО «МОСРБК», которое зарегистрировано на территории России.

А после того как брестское «Динамо» стало чемпионом Беларуси, Александр Зайцев внезапно признался в любви к «Руху», заявив о том, что это исторически брестский продукт. Напоследок босс брестчан добавил пикантности ситуации, сказав: «Бывает такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую».

Пояснять слова владельца «Динамо» пришлось пресс-секретарю команды, которая напомнила, что симпатии и предпочтения Александра Николаевича — вовсе не секрет для его окружения и он их никогда не скрывал.

Сериал продолжился в конце декабря, когда в СМИ появилась информация о том, что Александр Зайцев продаст «Динамо» и сосредоточится на «Рухе». Отметим, что в пресс-службе «Динамо» информацию об уходе Зайцева опровергают.

 
Теги: Брест
 
 
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  Интрига относительно рулевого в одном из двух брестских клубов «вышки» разрешилась. «Рух» пойдет в новый сезон с Александром Седневым, сообщает официальный...
 
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