В связи со служебной необходимостью 28 декабря 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить управляющий делами облисполкома — ВОРОНИН Григорий Александрович.
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«Прямую телефонную линию» проведет управляющий делами облисполкома Григорий ВОРОНИН
24.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
В связи со служебной необходимостью 28 декабря 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить управляющий делами облисполкома — ВОРОНИН Григорий Александрович.
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В связи со служебной необходимостью 28 декабря 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить управляющий делами
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