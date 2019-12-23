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Полный маразм! Белоруса все-таки оштрафовали за дизлайк в соцсетях

24.12.2019 11:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общественного активиста Андрея Юркова из Дрибина оштрафовали на 10 базовых величин (255 рублей) за грустный смайл в «Одноклассниках», который в милиции расценили как распространение экстремистской информации.

Что случилось?

Если помните, дело за "экстремизм" завели на активиста, который поставил грустный смайл под материалом с нацистским и советским флагами. Под первым было написано «35 млн советских граждан», а под вторым – «60 млн граждан СССР»: «Я поставил грустный смайл, люди-то погибли», – объяснял свои действия Андрей Юрков.



После того, как мужчина поставил дизлайк, алгоритм соцсети подтянул пост на его страницу. В результате Юркова обвинили в распространении материалов, которые государство признало экстремистскими.

Как прошел суд?

Андрей Юрков не признал вины и попытался донести свою позицию до суда.

– Поставив «печальный» смайлик, я не собирался распространять пост, – объяснил Андрей Юрков. – Своей реакцией на него я высказывал негативное отношение к нацистскому и советскому режимам, которые для меня одинаково преступные.

Тем не менее судья Борис Пигаль наказал Андрея Юркова штрафом в 255 рублей (10 базовых величин). Судья признал, что обвиняемый не имел цели распространять запрещенную символику, но факт распространения, по его мнению, все же был.


Согласен ли Андрей Юрков с решением суда?

По окончании суда Андрей Юрков заявил, что будет обжаловать приговор.

Кроме того, активист движения «За Свабоду» и бывший кандидат в депутаты Палаты представителей связывает административное дело за грустный смайл со своей политической деятельностью и участием в избирательных кампаниях.

По словам Андрея Юркова, в милицию его вызвали буквально через два дня после завершения выборов в Палату представителей, хотя смайлом на пост он отреагировал еще 26 сентября.
 
 
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Общественного активиста Андрея Юркова из Дрибина оштрафовали на 10 базовых величин (255 рублей) за грустный смайл в «Одноклассниках», который в милиции расценили как...
 
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