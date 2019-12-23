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Очередная сессия Кировского райсовета депутатов состоится 27 декабря

24.12.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

27 декабря 2019 года состоится 22 очередная сессия районного Совета депутатов 28 созыва.

Очередная сессия Кировского райсовета депутатов состоится 27 декабря

Начало сессии районного Совета депутатов в 11.30 в зале заседаний Кировского райисполкома (г.Кировск, ул.Кирова, 80).

На сессию выносятся вопросы: «О выполнении плана мероприятий по реализации молодежной политики в Кировском районе», «О прогнозе социально-экономического развития района на 2020 год», «О районном бюджете на 2020 год», «О плане работы Кировского районного Совета депутатов и его органов на 2020 год».

Приглашаются: депутаты районного Совета депутатов, председатель, заместители председателя, начальники управлений и отделов райисполкома, прокурор района, руководители организаций района, председатели сельских Советов депутатов, руководители учреждений общего среднего образования.

 
 
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27 декабря 2019 года состоится 22 очередная сессия районного Совета депутатов 28 созыва. Начало сессии районного Совета депутатов в 11.30 в зале заседаний...
 
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