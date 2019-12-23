Очередная сессия Кировского райсовета депутатов состоится 27 декабря

27 декабря 2019 года состоится 22 очередная сессия районного Совета депутатов 28 созыва.
Начало сессии районного Совета депутатов в 11.30 в зале заседаний Кировского райисполкома (г.Кировск, ул.Кирова, 80).
На сессию выносятся вопросы: «О выполнении плана мероприятий по реализации молодежной политики в Кировском районе», «О прогнозе социально-экономического развития района на 2020 год», «О районном бюджете на 2020 год», «О плане работы Кировского районного Совета депутатов и его органов на 2020 год».
Приглашаются: депутаты районного Совета депутатов, председатель, заместители председателя, начальники управлений и отделов райисполкома, прокурор района, руководители организаций района, председатели сельских Советов депутатов, руководители учреждений общего среднего образования.