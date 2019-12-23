«Польша, Париж» Румас пообещал отправить на экскурсию воспитанников детдома по выбранному ими маршруту









Фото: Facebook пресс-секретаря правительства Александры Исаевой





«Семь Я» обеспечивает воспитание и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В детском доме сейчас функционирует 7 квартир для воспитанников. В квартире помимо хозблоков есть пять жилых комнат для детей, каждая из которых рассчитана на 2-х человек. Одним из приоритетных направлений в работе детского дома является передача ребят на семейные формы воспитания.





Во время новогоднего поздравления воспитанники получили от Сергея Румаса семь планшетных компьютеров, а также сладкие наборы. Дети в долгу не остались и подарили чиновнику художественную поделку на тему Нового года, сделанную собственными руками.





Затем премьер-министра пригласили на сладкий стол.





Во время чаепития воспитанник детского дома Никита спросил у Сергея Румаса, как и где нужно учиться, чтобы стать премьер-министром.





— [В школе] учился хорошо. Потом поступил в военное [финансовое] училище [в Ярославле]. Тоже старался хорошо учиться. Поэтому для тебя, Никита, сейчас самое главное это хорошо учиться. Поверь, тогда тебя найдут и высокие должности, и хорошая зарплата, — сказал Румас, который закончил школу с золотой медалью.





Довелось премьер-министру побыть и Дедом Морозом. Сергей Румас пообещал, что в следующем году воспитанники детского дома «СемьЯ» поедут на экскурсию.





— Ребята стали вспоминать, где были, а где нет. Кто-то назвал Париж, кто-то — Польшу. Завязалось обсуждение. Сергей Николаевич сказал, что в мае следующего года для детей будет организована экскурсионная поездка, — пояснила TUT.BY пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.