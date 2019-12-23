«МП» провел акцию «День подписчика» (фото)

Источник материала: Маяк Преднепровья

Предновогодние дни – время для подарков. От доброй традиции – нести радость и устраивать сюрпризы – не стал отступать и коллектив «МП». Сотрудники «районки» провели акцию «День подписчика». В районном узле почтовой связи земляков встречали журналисты вместе с одним из главных новогодних персонажей — Снегурочкой.





Красочный баннер занял свое место, подшивка из свежих номеров газеты аккуратно разложена, а редактор агропромышленного отдела Наталья Левачкова уже предлагает посетителям заполнить «квиточки» на подписку.

Супруги Авхачевы читают «Маячок» регулярно. Поэтому подписку оформляют сразу на три месяца. «А как иначе? — делится Валерий Тихонович. – «Маяк Прыдняпроўя» — это же своя газета, рупор новостей районных. Всю информацию наша семья черпает с ее страниц».

Приятные бонусы семье первых подписавшихся не заставили себя долго ждать. К чете Авхачевых уже торопится наш редактор интернет-ресурса Татьяна Чиркунова. Именно она примерила голубой костюм и вжилась в роль Снегурочки. Принимайте подарки, дорогие подписчики!

К слову, ассортимент бонусов для тех, кто оформлял подписку на 1 полугодие 2020-го, был широчайший. Спонсоры и информационные партнеры постарались. Спасибо им за это! Вкусную продукцию Быховского консервно-овощесушильного завода, абонементы на посещение физкультурно-оздоровительного центра, сертификаты от кинотеатра «Родина», разнообразные подарки от магазина «Ева» земляки оценили по достоинству.

Сергей Орлов уже на заслуженном отдыхе. Бывший учитель русского языка и литературы всегда выписывал много «периодики». Предпочтения отдавал разным газетам и журналам, но родной «районке» не изменял никогда. Он с теплой улыбкой вспоминает какой газета была раньше и отмечает все изменения, произошедшие с ней за годы. И даже цитирует одну из статей, посвященную его отцу. «Пишите о людях, тружениках. Это очень нужное дело», — комментирует филолог. По душе ему пришлись и подарки от Снегурочки.









С положительной оценкой согласна и его коллега «по оружию». Учитель с пятидесятилетним стажем оформила подписку на «МП» сразу на полгода. Говорит: так удобнее. «Всегда знаешь, что в почтовом ящике будет свежая пресса, — улыбается Галина Мельникова и добавляет: — Процветания вашему изданию!» Спасибо за теплые пожелания!

«Читаем местную газету дружно», — делятся следующие подписчики, супруги Пашкевич. У Ольги и Александра – дом семейного типа. Так что можно с уверенностью сказать: «МП» — семейное издание!

Настало время приятных неожиданностей и для самих «газетчиков». Оформить подписку на «районку» пришли постоянные участники акций от «Маячка». В их числе Виктор Борков и Галина Шевцова. Этим читателям мы были особенно рады. Значит, День подписчика – мероприятие, ставшее популярным. Наградой за работу для коллектива «МП» стали их добрые пожелания и поздравления с грядущими праздниками!

Благодарим за высокую оценку наших трудов, уважаемые подписчики! Обещаем: планку будем держать высокую. Мы рады каждому из вас, дорогие читатели! Будьте с «МП», и вы не пожалеете! Ведь впереди – только свежие новости, актуальная информация и, конечно, много подарков и сюрпризов!

































Алеся ЦАРЕВА.