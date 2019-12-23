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«МП» провел акцию «День подписчика» (фото)

24.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Предновогодние дни – время для подарков. От доброй традиции – нести радость и устраивать сюрпризы – не стал отступать и коллектив «МП». Сотрудники «районки» провели акцию «День подписчика». В районном узле почтовой связи земляков встречали журналисты вместе с одним из главных новогодних персонажей — Снегурочкой.

«МП» провел акцию «День подписчика» (фото)

Красочный баннер занял свое место, подшивка из свежих номеров газеты аккуратно разложена, а редактор агропромышленного отдела Наталья Левачкова уже предлагает посетителям заполнить «квиточки» на подписку.

Супруги Авхачевы читают «Маячок» регулярно. Поэтому подписку оформляют сразу на три месяца. «А как иначе? — делится Валерий Тихонович. – «Маяк Прыдняпроўя» — это же своя газета, рупор новостей районных. Всю информацию наша семья черпает с ее страниц».

Приятные бонусы семье первых подписавшихся не заставили себя долго ждать. К чете Авхачевых уже торопится наш редактор интернет-ресурса Татьяна Чиркунова. Именно она примерила голубой костюм и вжилась в роль Снегурочки. Принимайте подарки, дорогие подписчики!

К слову, ассортимент бонусов для тех, кто оформлял подписку на 1 полугодие 2020-го, был широчайший. Спонсоры и информационные партнеры постарались. Спасибо им за это! Вкусную продукцию Быховского консервно-овощесушильного завода, абонементы на посещение физкультурно-оздоровительного центра, сертификаты от кинотеатра «Родина», разнообразные подарки от магазина «Ева» земляки оценили по достоинству.

Сергей Орлов уже на заслуженном отдыхе. Бывший учитель русского языка и литературы всегда выписывал много «периодики». Предпочтения отдавал разным газетам и журналам, но родной «районке» не изменял никогда. Он с теплой улыбкой вспоминает какой газета была раньше и отмечает все изменения, произошедшие с ней за годы. И даже цитирует одну из статей, посвященную его отцу. «Пишите о людях, тружениках. Это очень нужное дело», — комментирует филолог. По душе ему пришлись и подарки от Снегурочки.

 

«МП» провел акцию «День подписчика» (фото)

«МП» провел акцию «День подписчика» (фото)

С положительной оценкой согласна и его коллега «по оружию». Учитель с пятидесятилетним стажем оформила подписку на «МП» сразу на полгода. Говорит: так удобнее. «Всегда знаешь, что в почтовом ящике будет свежая пресса, — улыбается Галина Мельникова и добавляет: — Процветания вашему изданию!» Спасибо за теплые пожелания!

«Читаем местную газету дружно», — делятся следующие подписчики, супруги Пашкевич. У Ольги и Александра – дом семейного типа. Так что можно с уверенностью сказать: «МП» — семейное издание!

Настало время приятных неожиданностей и для самих «газетчиков». Оформить подписку на «районку» пришли постоянные участники акций от «Маячка». В их числе Виктор Борков и Галина Шевцова. Этим читателям мы были особенно рады. Значит, День подписчика – мероприятие, ставшее популярным. Наградой за работу для коллектива «МП» стали их добрые пожелания и поздравления с грядущими праздниками!

Благодарим за высокую оценку наших трудов, уважаемые подписчики! Обещаем: планку будем держать высокую. Мы рады каждому из вас, дорогие читатели! Будьте с «МП», и вы не пожалеете! Ведь впереди – только свежие новости, актуальная информация и, конечно, много подарков и сюрпризов!

«МП» провел акцию «День подписчика» (фото)

«МП» провел акцию «День подписчика» (фото)

«МП» провел акцию «День подписчика» (фото)

«МП» провел акцию «День подписчика» (фото)

«МП» провел акцию «День подписчика» (фото)

«МП» провел акцию «День подписчика» (фото)

«МП» провел акцию «День подписчика» (фото)

«МП» провел акцию «День подписчика» (фото)

Алеся ЦАРЕВА.

 
Теги: Новости
 
 
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Предновогодние дни – время для подарков. От доброй традиции – нести радость и устраивать сюрпризы – не стал отступать и
 
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