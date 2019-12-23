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Официально: Беларусь готова подписать документы об интеграции с Россией

24.12.2019 11:44 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

«Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его (Myfin -интеграционный пакет) подписали или парафировали. Это, конечно, даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений. В первую очередь это будет экономика», - заявил Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА.

«Эти все войны, которые у нас происходили - газовые, нефтяные, сахарные, проблемы с доступом тракторов, молока или чего-то еще - конечно, они на отраслевых наших регуляторов наложили отпечаток определенной абсолютно нездоровой конфронтации, которая мешала на первом этапе работы. Но когда люди поняли, что это всерьез, это попытка выстроить на новой основе экономические отношения (поступило с самого верха такое указание), теперь не надо бояться самых прогрессивных форм сотрудничества и взаимодействия, процесс, откровенно говоря, пошел», - отметил первый вице-премьер.

По его мнению, многие политические силы использовали ведущуюся интеграционную работу в своих интересах и часто связывали это с некой политикой, которой там не было с самого начала и нет сейчас. «Интеграционный союз строится на абсолютно равных отношениях», - подчеркнул он.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Согласован практически весь белорусско-российский интеграционный пакет. Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой на приеме в посольстве России...
 
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