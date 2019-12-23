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27 декабря — сессия Осиповичского районного Совета депутатов

24.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

27 декабря в 10.00 в зале заседаний райисполкома (корпус 1) состоится двадцать пятая сессия Осиповичского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва.

На рассмотрение сессии выносятся вопросы:

  1. Об основных показателях прогноза социально-экономического развития Осиповичского района на 2020 год.
  2. О районном бюджете на 2020 год.
  3. Другие вопросы.
 
 
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27 декабря в 10.00 в зале заседаний райисполкома (корпус 1) состоится двадцать пятая сессия Осиповичского районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва. На...
 
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