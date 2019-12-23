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Легковушка «поймала» прыгающее колесо, отвалившееся от грузовика: видео опасной аварии в Китае
Источник материала: Tut.by
Редкое стечение обстоятельств привело к опасной аварии в китайской провинции Гуандун. Во время движения у грузовика отвалилось колесо, которое начало прыгать в сторону обочины. Там оно отскочило от опоры моста и вернулось на проезжую часть, где угодило точно в лобовое стекло машины: посмотрите, как это было.
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Редкое стечение обстоятельств чуть не привело к трагедии.
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