Легковушка «поймала» прыгающее колесо, отвалившееся от грузовика: видео опасной аварии в Китае

Источник материала: Tut.by

Редкое стечение обстоятельств привело к опасной аварии в китайской провинции Гуандун. Во время движения у грузовика отвалилось колесо, которое начало прыгать в сторону обочины. Там оно отскочило от опоры моста и вернулось на проезжую часть, где угодило точно в лобовое стекло машины: посмотрите, как это было.