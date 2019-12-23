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В Беларуси раскупают новогодние ели
24.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продают главный атрибут зимних праздников –
На такой товар даже не нужно зазывать покупателей. Спрос на живые ели высокий. «Искусственные даже не рассматриваем. Это та новизна, это тот запах, это тот праздник, который приходит в семью. С этим связано столько традиций. Обязательно придумываем каждый год новые украшения», – рассказала жительница Молодечно Наталья.
К выбору дерева подходят серьезно: чтобы и пушистым было, и простояло долго. Продавцы успокаивают: таких елей сейчас много и хватит на всех. «Нет сильных морозов, и они не перемерзли. И не будет такого большого перепада, когда с улицы приносишь в дом», – отметил заместитель директора по идеологической работе Молодечненского лесхоза Виталий Демеш.
В лесхозе на продажу выращивают более пяти тысяч деревьев. Пока только ель обыкновенную. Однако скоро ассортимент разнообразят. «Стремимся к этому. Уже семена посеяны. Будем выращивать и голубые ели», – сказал главный инженер Александр Пищак.
К елочному буму готовятся как на базарах и плантациях, так и на заповедных территориях. На усиленный режим перевели лесную охрану. Она устанавливает фото- и видеоловушки, проводит рейды. Проверяет и пешеходов, и автомобилистов. Если у кого-то видит ель, требует чек. «Приходит сообщение на компьютер в лесхоз или MMS. Мы видим, кто и какие машины посещают те места, где произрастают новогодние деревья», – пояснил начальник отдела охраны и защиты леса Минского лесхозобъединения Дмитрий Пинчук. За незаконно срубленную ель – штраф до 400 долларов. Дешевле приобрести дерево легально. В среднем оно обойдется всего в пять долларов.
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Для граждан открыты сотни базаров. Елки привозят из питомников.
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