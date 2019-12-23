В Беларуси раскупают новогодние ели

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продают главный атрибут зимних праздников – живые елки . В одной только Минской области открыты сотни базаров. Новогодние деревья привозят из питомников, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

На такой товар даже не нужно зазывать покупателей. Спрос на живые ели высокий. «Искусственные даже не рассматриваем. Это та новизна, это тот запах, это тот праздник, который приходит в семью. С этим связано столько традиций. Обязательно придумываем каждый год новые украшения», – рассказала жительница Молодечно Наталья.

К выбору дерева подходят серьезно: чтобы и пушистым было, и простояло долго. Продавцы успокаивают: таких елей сейчас много и хватит на всех. «Нет сильных морозов, и они не перемерзли. И не будет такого большого перепада, когда с улицы приносишь в дом», – отметил заместитель директора по идеологической работе Молодечненского лесхоза Виталий Демеш.

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В лесхозе на продажу выращивают более пяти тысяч деревьев. Пока только ель обыкновенную. Однако скоро ассортимент разнообразят. «Стремимся к этому. Уже семена посеяны. Будем выращивать и голубые ели», – сказал главный инженер Александр Пищак.

К елочному буму готовятся как на базарах и плантациях, так и на заповедных территориях. На усиленный режим перевели лесную охрану. Она устанавливает фото- и видеоловушки, проводит рейды. Проверяет и пешеходов, и автомобилистов. Если у кого-то видит ель, требует чек. «Приходит сообщение на компьютер в лесхоз или MMS. Мы видим, кто и какие машины посещают те места, где произрастают новогодние деревья», – пояснил начальник отдела охраны и защиты леса Минского лесхозобъединения Дмитрий Пинчук. За незаконно срубленную ель – штраф до 400 долларов. Дешевле приобрести дерево легально. В среднем оно обойдется всего в пять долларов.