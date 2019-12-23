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В России провели исследование: оно показало, что не стоит дарить на Новый год

24.12.2019 13:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В России провели исследование: оно показало, что не стоит дарить на Новый год

Сувениры и символы года возглавили антирейтинг новогодних подарков для россиян, среди электроники самым нежелательным подарком оказалась электробритва, а 9% россиян признались, что передаривают полученные подарки.

Это следует из итогов исследования проекта Hi-Tech Mail.ru, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В ходе исследования опрошенные составили рейтинг антиподарков, которые им не хотелось бы получить на Новый год: Сувениры, символы года (57%), мягкая игрушка (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%), полотенце (38%)", - говорится в опросе.

Исследователи также составили рейтинг антиподарков среди гаджетов и электроники, его возглавила электрическая бритва, ее не хотели бы получить 48%. Еще 41% не хотят получить игровую консоль, 38% - музыкальную колонку, 37% - электронную книгу, 36% - навигатор, 31% - экшн-камеру, 29% - видеокамеру, 28% - робота-пылесос, по 27% - наушники и фотоаппарат.

Кроме того, исследование показало, что более половины - 53% - респондентов продумывают подарки для близких, обращая внимание на их пожелания, 18% идут в магазин со списком, который им составляют заранее, 15% дарят, что попадется на глаза.

Также большинство опрошенных никогда не брали кредит на новогодние подарки — таких оказалось 81%.

По мнению 70% респондентов, презент обязательно должен пригодиться, быть полезным. Однако 11% считают, что подарок должен просто удивить, еще 9% придерживаются позиции, что главное внимание. Большинство респондентов - 71% - признались, что им дарят бесполезные подарки, "еще 9% добавили, что всегда избавляются от них, передаривая кому-нибудь".

Опрос проводился с 13 по 18 декабря среди почти 5,2 тысячи российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.

 
 
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Сувениры и символы года возглавили антирейтинг новогодних подарков для россиян, среди электроники самым нежелательным подарком оказалась электробритва, а 9%...
 
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