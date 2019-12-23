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«Голого» болельщика минского полумарафона наградили за мотивацию
Источник материала: KYKY>
Организаторы Минского полумарафона наградили десятки бегунов и болельщиков, которые были наиболее заметными во время забега. Одним из тех, кому вручили награду, стал минчанин Максим Литашев – он стоял «обнаженным», прикрывая причинное место плакатом с надписью «Улыбайся и беги, или я подниму плакат выше». Его плакат сочли «самым мотивирующим».
В соцсетях о «костюме» Литашева заговори (и сильно!) сразу после того, как СМИ выпустили свои фоторепортажи,
Кроме Литашева и других, награду получил минчанин Вадим Симонов: он изображал смерть и напоминал, что «конец близко». Парня отметили за самый юмористический плакат и лучший образ болельщика.
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Организаторы Минского полумарафона наградили десятки бегунов и болельщиков, которые были наиболее заметными во время забега. Одним из тех, кому вручили награду,...
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