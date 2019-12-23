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«Голого» болельщика минского полумарафона наградили за мотивацию

24.12.2019 12:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Организаторы Минского полумарафона наградили десятки бегунов и болельщиков, которые были наиболее заметными во время забега. Одним из тех, кому вручили награду, стал минчанин Максим Литашев – он стоял «обнаженным», прикрывая причинное место плакатом с надписью «Улыбайся и беги, или я подниму плакат выше». Его плакат сочли «самым мотивирующим».

В соцсетях о «костюме» Литашева заговори (и сильно!) сразу после того, как СМИ выпустили свои фоторепортажи, пишет TUT.by. «Похожий наряд меня впечатлил на 38-м километре марафона в Киеве. Бежишь, сил нет, поднимаешь голову – и тут такая мотивация. <...> [Я] стоял около Оперного театра, потому что не понаслышке знаю: горка там достаточно тяжелая. Решил облегчить участь бегущих. И люди реагировали очень эмоционально. Некоторые даже возвращались, чтобы пробежать мимо еще раз», – рассказал сам болельщик в беседе с журналистами.

Кроме Литашева и других, награду получил минчанин Вадим Симонов: он изображал смерть и напоминал, что «конец близко». Парня отметили за самый юмористический плакат и лучший образ болельщика.

 
 
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Организаторы Минского полумарафона наградили десятки бегунов и болельщиков, которые были наиболее заметными во время забега. Одним из тех, кому вручили награду,...
 
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