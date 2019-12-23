В инвестпрограмму Минска на 2020-й включили почти 400 объектов

Источник материала: Tut.by

Инвестпрограмму cтолицы на 2020 год приняли депутаты Мингорсовета. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Инвестиционную программу столицы на 2020-й приняли на 13-й сессии депутаты Мингорсовета.

Общий объем финансовых средств, которые направят на капитальное строительство, — 900 млн рублей. Из них 200 млн — кредитные ресурсы банка для строительства третьей линии Минского метрополитена.

Всего в программу включено 398 объектов. В стадии строительства находятся 120, проектирования — 278.