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В инвестпрограмму Минска на 2020-й включили почти 400 объектов

24.12.2019 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инвестпрограмму cтолицы на 2020 год приняли депутаты Мингорсовета. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Инвестиционную программу столицы на 2020-й приняли на 13-й сессии депутаты Мингорсовета.

Общий объем финансовых средств, которые направят на капитальное строительство, — 900 млн рублей. Из них 200 млн — кредитные ресурсы банка для строительства третьей линии Минского метрополитена.

Всего в программу включено 398 объектов. В стадии строительства находятся 120, проектирования — 278.

 
Теги: Минск
 
 
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На капитальное строительство направят 900 млн рублей.
 
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