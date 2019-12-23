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Едва выжил: в Витебске парень четыре часа провел в вентшахте размером 25х25

24.12.2019 12:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Молодой мужчина провел несколько часов в вентиляционной шахте одного из многоэтажных домов в Витебске.

Парень упал в шахту на чердаке девятиэтажки, пролетел несколько этажей и застрял на уровне шестого. Это произошло 21 декабря. В милицию позвонили жильцы дома по улице Горбачевского. Ранним утром они услышали, как кто-то стонет и зовет на помощь.

Спасатели приехали в 6.56. Оказалось, что в квартире, на уровне которой застрял человек, никто не живет. Мужчина, который унаследовал ее, проживает в Минске

Пришлось решить настоящий квест, чтобы просто попасть в квартиру. Созвонились с хозяином, тот дал координаты знакомого в Витебске, у которого хранятся запасные ключи. К знакомому за ключами поехал участковый милиционер.

- Мы вошли в квартиру, проделали отверстие в стене кухни, достали парня. Ситуация удивительная: молодой человек немаленький, ростом примерно метр восемьдесят, застрял в вентиляционной шахте размером 25х25 сантиметров! - рассказывает заместитель начальника отдела Витебского областного УМЧС Руслан Любечко. - Чтобы его извлечь, нам пришлось проделать в стене отверстие 50х120.

Парень провел в шахте не менее четырех часов. Спасателям он не объяснил, как попал туда - просто не мог говорить. Только сумел прошептать «Спасибо…» Сейчас он в больнице.


Что делал молодой человек на чердаке и при каких обстоятельствах упал в шахту, выясняет милиция.

- Мужчина живет в этом же доме. Он объяснил, что в тот день поздно возвращался домой и, уже подойдя к двери своей квартиры, услышал странные звуки на чердаке. Так как молодой человек и раньше слышал на чердаке шум непонятного происхождения, он решил проверить, что там происходит, залез на чердак и в темноте упал в шахту. На помощь позвать сразу не смог, так как потерял сознание, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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