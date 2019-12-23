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Афанасьева: «Шнуров далеко не дурак»
Источник материала: СТВ
Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Такие же песни. И много людей воспринимают это абсолютно нормально. Вы скажете: «А как же группа «Ленинград»?» Но Вы знаете, ведь, Шнуров далеко не дурак. Человек образованный, умный, и он знает, что он делает.
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Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях». Афанасьева о Бузовой: «Такой человек, по меньшей мере, достоин уважения» Инна...
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