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Афанасьева: «Шнуров далеко не дурак»

24.12.2019 13:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях».

Афанасьева о Бузовой: «Такой человек, по меньшей мере, достоин уважения»

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Посмотрите, что сейчас происходит в интернет-пространстве. Для меня вот честно, это абсолютно непонятно.

Когда молодые люди, девушки, выбирают, для того чтобы заработать огромное количество лайков, соответственно, каких-то денег, они выбирают очень простой способ. Главное – наполнить свою речь сплошным матом!

Такие же песни. И много людей воспринимают это абсолютно нормально. Вы скажете: «А как же группа «Ленинград»?» Но Вы знаете, ведь, Шнуров далеко не дурак. Человек  образованный, умный, и он знает, что он делает.

Афанасьева: «Шнуров далеко не дурак»

Люди в материале: Инна Афанасьева
 
 
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Певица откровенно рассказала о себе, своей работе и коллегах в программе «В людях». Афанасьева о Бузовой: «Такой человек, по меньшей мере, достоин уважения» Инна...
 
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