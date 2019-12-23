Главный врач Слуцкой ЦРБ рассказал о достижениях, успехах и планах на будущий год

Источник материала: Слуцк Город

Новое оборудование и методики обследования, крутые достижения и перемены к лучшему. Главный врач Слуцкой ЦРБ рассказал, каких успехов удалось добиться за год работы, что нового появилось в учреждении, и как усовершенствовал местную систему здравоохранения, пишет sb.by .

Олег Лесников в должности главного врача Слуцкой ЦРБ только год. Не смотря на такой короткий промежуток времени, учреждению под его руководством удалось достигнуть значительных успехов.

Достижения и победы

Одним из главных достижений Слуцкой ЦРБ стало присвоение хирургу Дмитрию Царикову звания лучшего врача страны.

По словам Олега Лесникова, за 2019 год в учреждении появилось новое оборудование и коммуникации. К примеру, операционное отделение оборудовали эндоскопической стойкой, заменили лифты, закончили оснащение стационаров современной пожарной сигнализацией с выводом на пульты.

Кроме того в работу ввели новые методики обследования суставов, вен и сосудов. Организовали команды врача общей практики и медицинской сестры, как того требует Минздрав.

Продолжили информатизацию, в том числе внедрение электронных очередей и обеспечение компьютерной техникой. Обновили поликлинику, гастроэнтерологическое и родильное отделения, а так же медучреждения в сельской местности.

В южном регионе страны две крупные больницы — Солигорская и Слуцкая, которые выполняют задачи межрайонных центров и плотно сотрудничают. Они оснащены лучшим оборудованием. В Слуцке, например, доступны многие виды эндоскопии, УЗИ с помощью сканеров высокого класса.

В связи с ремонтом компьютерного томографа в Солигорской клинике Слуцкая ЦРБ в этом году обслуживала все близлежащие районы. Соответственно, увеличилось количество пациентов и операционных вмешательств.

Планы на 2020 год

Олег Лесников отметил и главные перспективы, которые видит на горизонте 2020-го, — соответствие современным требованиям по оказанию медпомощи, привлечение в сферу молодых специалистов. А в этом содействует райисполком: обеспечивает молодежь общежитием, семьи — арендными квартирами. В 2019-м на Случчину прибыло 18 новоиспеченных врачей.

— Главное для молодых коллег, как я увидел, — возможность профессионального роста, — резюмирует доктор Лесников. — Поэтому стараемся подставлять им надежное плечо, делимся опытом, поддерживаем в повышении квалификации, поступлении в клинординатуру.

В планах на следующий год — развивать диагностические возможности, приобрести маммограф для скрининга опухолей молочной железы.

По материалам sb.by