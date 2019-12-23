|
В Бресте на пешеходном переходе сбили школьницу
24.12.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: сегодня около 07:40 часов 34-летний брестчанин управлял автомобилем марки «Опель Зафира» и двигался по Партизанскому проспекту.
При осуществлении поворота на улицу Орловскую совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу, учащуюся 10 класса, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП девушка получила травмы и была госпитализирована в больницу.
Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации: сегодня около 07:40 часов 34-летний брестчанин управлял автомобилем марки «Опель Зафира» и двигался по Партизанскому проспекту. При...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)