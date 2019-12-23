В Бресте на пешеходном переходе сбили школьницу

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: сегодня около 07:40 часов 34-летний брестчанин управлял автомобилем марки «Опель Зафира» и двигался по Партизанскому проспекту.





При осуществлении поворота на улицу Орловскую совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу, учащуюся 10 класса, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП девушка получила травмы и была госпитализирована в больницу.





Проводится проверка.







Уважаемые водители, при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, не забывайте снижать скорость и предоставлять преимущество пешеходам. Уважаемые пешеходы, собираясь пересекать проезжую часть, убедитесь в безопасности перхода. Будьте взаимовежливы на дорогах.