«Динамо» на грани нового антирекорда. Причина поражений - не в молодежи и бюджете

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» продолжает свою серию поражений, достигшую уже 10 матчей. Такой серией «зубры» шокируют своих болельщиков во второй раз за сезон. Прошлый раз остановились на 11, нынешняя серия имеет еще большие перспективы. Рассуждая о причинах поражений, в клубе часто сетуют на большое количество молодых хоккеистов. Но действительно ли дело в этом?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сразу скажем, что курс на подключение молодежи, безусловно, верный. Более того, давно необходимый. Не пользоваться возможностью задействовать талантливых ребят на таком уровне было бы глупостью. Другое дело, какую роль реально играют молодые хоккеисты в команде. Судя по комментариям тренера, гендиректора и хоккеиста команды, исключительно первого плана.

Сначала «Динамо» ссылалось на самый маленький бюджет в лиге ( раз , два ), но про деньги перестали говорить, когда оказалось , что в «Адмирале», рижском «Динамо» и «Северстали» платят еще меньше, а команды эти регулярно «зубров» обыгрывают.

Суровый лимит на легионеров? Но про него уже давно все забыли. Сейчас в заявке минчан 10 иностранцев .

После этого переключились на молодежь. В числе причин поражений регулярно упоминается наличие неопытных игроков. Особенно активничает Крэйг Вудкрофт, который вообще винит всех подряд кроме самого себя.

Крэйг Вудкрофт главный тренер «Динамо-Минск» — Когда ты столь молод, а тебе противостоят взрослые мужики, которым нужно выигрывать, чтобы кормить свои семьи, необходимо быть лучше подготовленным. — У нас много молодых игроков, которые пока пытаются найти свой ритм в игре и себя на уровне в КХЛ. — Сегодня много молодых игроков получили урок того, как стоит играть с преимуществом в счете и как не стоит этого делать. — Мы продолжаем допускать ошибки, но это потому что у нас много молодых игроков в составе.

Дмитрий Басков генеральный директор «Динамо-Минск» — Молодые белорусы пока не готовы на равных тягаться с такими мощными и сбалансированными командами, как «Салават Юлаев».

Александр Павлович форвард «Динамо-Минск» — Нужно, чтобы концентрация была на протяжении всех 60 минут. Возможно, ключевая причина ошибок в молодости и неопытности некоторых игроков.

Но так ли много игрового времени получают молодые хоккеисты, чтобы оказывать столь большое влияние на худший сезон «Динамо»?

В этом году за команду выступают четыре хоккеиста молодежной сборной: Андрей Павленко, Никита Толопило, Илья Казьянин и Павел Денисов. Хороший айстайм получает только последний. Павленко появляется на льду лишь в каждой третьей игре, причем только в двух из них он отыграл больше 10 минут. Среднее время ничтожно мало — чуть более 6 минут. Участие Толопило и Казьянина и вовсе эпизодично.

К юным отнесем и недавно вышедших из молодежного возраста 20−21 летних ребят. Их уровень уже ясен, но еще есть шанс на прогресс. Таких хоккеистов шестеро. Доверие к Владиславу Еременко действительно велико. Он стабильно в составе в паре с Марком-Андре Граньяни. Игорь Мартынов также регулярно на льду, но если в начале сезона его айстайм был равен 14−16 минутам, то теперь сократился до 7−8. Получается, что на старте чемпионата он был готов лучше, чем после трех месяцев под руководством Вудкрофта.

Как видим, количественно молодых стало больше, но качественно их участие не изменилось по сравнению с прошлым сезоном. Тогда почти в каждой игре на лед выходило три хоккеиста такого же возраста: Дмитрий Буйницкий, Иван Дроздов и Илья Литвинов. Сейчас — Игорь Мартынов, Владислав Еременко, а также в разные периоды Дмитрий Дерябин (до травмы) и Павел Денисов (после травмы). Остальные появляются от случая к случаю на несколько минут.

Это обычные показатели на уровне КХЛ. По задействованию молодежи минское «Динамо» ничем не выделяется ни в худшую, ни в лучшую сторону на фоне остальных клубов. Кстати, если разделить Западную конференцию на две половины, то «зубры» будут в более старой шестерке по среднему возрасту.

Может, молодежь даже за небольшое игровое время успевает так навредить, что «Динамо» проигрывает матч за матчем? Оказывается, что нет. В рейтинге худших игроков по «плюс/минус» есть только Владислав Еременко.

Похожая ситуация и с недавно опубликованным в группе «ХК Динамо-Минск. Fan Zone» данным InStat по ошибкам, приведшим к голам.

Как видите, дело совсем не в молодых хоккеистах. Их айстайм, а, соответственно, и влияние на результат, пока столь мало, что оправдывать позорный сезон их подключением к составу абсолютно бессмысленно. Результат в сезоне никак не изменился бы, не будь молодежи в составе вообще. К слову, стабильно играющие Мартынов и Еременко в ростере не только благодаря своему возрасту, но и потому, что они ни в чем не уступают опытным белорусам, не попавшим в заявку «Динамо».

В чем же тогда причины? Например, в неэффективности работы тренерского штаба, главный в котором каждую пресс-конференцию твердит об одном и том же. Вудкрофт выглядит суровым тренером, но его воспитательные меры никак не действуют игроков.

Принс после выставления на драфт отказов вообще перестал играть, забросив за два месяца одну шайбу и уйдя в глубокий минус. Решил мотивировать Энрота подписанием Тэйлора? Юнас выдал пару неплохих игр, но процент отраженных бросков лишь снизился. Посадил Паре на скамейку? Франсис после этого не прибавил и играет на том же среднем уровне.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К тому же Вудкрофт регулярно повторяет, что игроки его не слышат, а его указания «в одно ухо влетают, а из другого вылетают» . Похоже, хоккеисты просто перестали воспринимать Крэйга. Сложно верить тренеру, при котором команда проиграла 24 из 27 последних матчей. Интересно, какого чуда от Вудкрофта ждет руководство клуба? Или «Динамо» просто не может себе позволить выплачивать компенсацию?

Есть вопросы и по отношению клуба к игрокам разной национальности. Дмитрий Буйницкий недавно сказал , что в «Динамо» для легионеров особые условия. В чем-то экс-форвард «зубров» действительно прав. Мы уже писали, что недопустимо позволять иностранцам приезжать на предсезонные сборы, когда им захочется. Но сезон показал, что легионеры имеют льготные условия и по отработке в обороне. Да, они забрасывают большинство шайб и регулярно выходят в большинстве, но можно как-нибудь и о защите своих ворот подумать? Команда не будет пропускать только в том случае, если обороняется вся пятерка.

Самый наглядный показатель — количество силовых приемов. Лидер среди иностранцев по силовым приемам — отчисленный из команды Дрю Шор. Остальные сделали за сезон не более 5 хитов. Это катастрофически низкий показатель в 1−2 приема за месяц. Какой-то уникальный показатель. Полное игнорирование силовой борьбы. К примеру, Андрей Костицын довел их число до 59. Даже у юного Игоря Мартынова больше 50. И это по своему стилю и роли на льду игроки атакующего плана.

Следующий матч минское «Динамо» проведет 25 декабря против «Куньлуня». В случае поражения команда повторит свою историческую антирекордную серию. Во второй раз за сезон.