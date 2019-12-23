Десять самых странных научных исследований 2019 года по версии издания Live Science

Источник материала: Tut.by

Издание Live Science составило список из самых странных, по его мнению, научных исследований: от пня-вампира до ножа из фекалий. Несмотря на то, что некоторые работы выглядят довольно необычно, они все равно несут научную ценность. Публикуем перевод с некоторыми сокращениями и дополнениями.

Охота за ДНК Лох-несского чудовища



Озеро Лох-Несс. Фото: wikipedia.org

Популярный миф гласит, что легендарное лох-несское чудовище прожило в глубоком шотландском озере более тысячи лет. Но если верить исследованию , проведенному в этому году, то озеро Лох-Несс лишено каких-либо признаков «ДНК монстра».

Генетики извлекли ДНК из 250 проб воды из обширного озера, чтобы узнать, какие растения и животные живут в самом водоеме и рядом с ним. Исследование выявило генетические следы более чем трех тысяч видов, проживающих в Лох-Несс и вокруг него, включая рыб, оленей, свиней, бактерий и людей. Но команда не обнаружила никаких свидетельств гигантских рептилий или водных динозавров, или даже крупных осетровых либо сомов, которых можно было бы принять за таинственного монстра. Тем не менее, они обнаружили множество угрей, так что вполне вероятно, что «Несси» на самом деле угорь.

Нож из замороженных человеческих фекалий



Источник: massivesci.com

Многим ученым знакома странная история, описанная в этнографическом очерке о жизни в Заполярье под названием «Тени на солнце: путешествия по ландшафтам духа и страсти». В ней был приведен довольно необычный эпизод, в котором старик-инуит, будучи застигнут снежным штормом, сделал нож из собственных фекалий и зарезал им ездовую собаку.

В этом году сотрудники Кафедры биологической безопасности из университета Кента решили повторить этот миф и сделали собственные ножи из фекалий. Причем ведущий автор исследования, Метин Эрен (Metin Eren), в течение восьми дней принимал «арктическую диету», чтобы получить необходимое «сырье».

Ученые сделали две партии ножей: одни были изготовлены вручную, другие — при помощи керамических форм. Оба вида заморозили при температуре -20 по Цельсию, а затем опробовали на шкуре свиньи. Но в итоге лезвия ничего не разрезали, а только оставили грязные полосы. «Идея о том, что человек сделал нож из собственных замороженных фекалий, экспериментально не поддерживается», — сказал Эрен в интервью Live Science.

Растения поедают саламандр



Саррацения пурпурная. Фото: wikimedia.org

Саррацения пурпурная (Sarracenia purpurea) — вид насекомоядных растений: она заманивает сладким соком неосторожных насекомых в свои листья в форме бокалов и переваривает добычу. Но в начале этого года оказалось , что аппетиты у этого растения несколько крупнее: оно также поедает саламандр.

Группа исследований проверила выборку из нескольких сотен растений кувшина в Алгонкинском провинциальном парке в Онтарио и обнаружила, что около 20% растений содержат по крайней мере одну молодую саламандру, в то время как многие растения захватили сразу несколько амфибий. Саламандры утонули, умерли с голоду или были переварены в кислой жидкости кувшина и после смерти разложились примерно через 10 дней. По оценкам команды, эти хищные растения могут поглощать до 5% молодняка саламандр на болоте каждый год.

Ваш язык может чуять запахи словно нос



Фото: Hayes Potter / Unsplash

Нет, это не значит, что вы должны облизывать цветы — но наши ощущения вкуса и запаха могут быть еще более запутанными, чем мы думали раньше. В исследовании , опубликованном в апреле, рассказывается, что ученые подвергли выращенные в лаборатории вкусовые клетки воздействию молекул запаха, и обнаружили, что клетки реагируют на них так же, как и клетки в наших ноздрях.

То есть, ученые нашли доказательства взаимодействия рецепторов языка с молекулами, вызывающими ощущения запахов. Однако все еще не ясно, поступают ли сигналы от обонятельных рецепторов языка непосредственно в мозг или же информация от них и от рецепторов, воспринимающих вкус, сначала объединяется во рту.

Дерево-вампир вымывает питательные вещества из «соседей»



Фото: Sebastian Leuzinger / iScience

Глубоко в новозеландском лесу неприметный пень дерева цепляется за корни хвойных деревьев, поглощая их с трудом заработанную воду и питательные вещества. Ученые наткнулись на этого ботанического вампира , путешествуя пешком по Западному Окленду, Новая Зеландия. Они были окружены сотнями деревьев каури — разновидностью хвойных, которые могут вырастать до 50 метров в высоту. В течение дня деревья отправляют воду из своих корней в листья. А ночью приземистый пень рядом с ними перекачивает остатки воды и питательных веществ из корней соседей в свои собственные.

«Возможно, мы на самом деле имеем дело не с деревьями как с индивидуумами, а с лесом как с суперорганизмом», — говорится в заявлении соавтора исследования Себастьяна Лейзингера (Sebastian Leuzinger), доцента Оклендского технологического университета в Новой Зеландии.

Такой громкий звук, что он испаряет воду



Фото: Claudiu Stan / Rutgers University

Группа исследователей из Лаборатории линейных ускорителей SLAC Стэнфордского университета создала то, что можно назвать «самым громким подводным звуком». Для этого они использовали один из самых мощных рентгеновских лазеров LCLS (Linac Coherent Light Source), луч которого был сфокусирован на тончайшей струйке воды.

В результате импульсные лучи рентгеновского лазера мгновенно разделили струю на две части и испарили каждую часть. Испарение воды создавало звуковую волну с невероятно высоким акустическим давлением, сила которого достигла отметки в 270 децибел. Это сопоставимо с уровнем звука при запуске ракеты NASA. Если бы звук был громче, он бы просто вскипятил воду.

Могут ли черные дыры испаряться?





Знаменитый физик-теоретик и космолог Стивен Хокинг однажды предсказал, что черные дыры не только засасывают небесные объекты, но и испускают частицы в космос. Он предположил, что эти частицы медленно лишают черные дыры их массы и энергии, пока те вовсе не исчезнут, ​​но физики никогда не думали, что смогут это доказать.

Однако в этом году группа исследователей наконец-то заметила это неуловимое излучение Хокинга в лабораторных экспериментах. Физик Джефф Штайнхауэр и его коллеги воссоздали аналог черной дыры в лаборатории Израильского технологического института. Они применили чрезвычайно холодный газ, называемый конденсатом Бозе-Эйнштейна, чтобы смоделировать горизонт событий — условная граница внутри черной дыры, за пределы которой ничего не может выйти.

Они также разместили в проточном потоке этого газа виртуальную преграду, создав своеобразный «водопад». Оказалось, что когда газ увлекался в «водопад», его потенциальная энергия переходила в кинетическую, и скорость потока превышала скорость звука.

Вместо частицы и античастицы исследователи использовали пару фононов — квантовых звуковых волн — в газовом потоке. Фонон на медленной стороне может двигаться против газового потока, вдали от «водопада», в то время как фонон на быстрой стороне двигаться не может, захваченный «черной дырой» сверхзвукового газового потока. Так что Хокинг был прав — черные дыры действительно медленно испаряются.

Комары не любят Skrillex



Фото: Jazeel Jaz / Unsplash

Как ни странно, но самки комаров не любят электронную музыку. Исследование, опубликованное в марте, показало, что вредители сосут меньше крови и меньше спариваются после прослушивания песни «Scary Monsters and Nice Sprites», по крайней мере, по сравнению с комарами, оставленными в тишине.

Но почему команда исследователей насекомых включила комарам Skrillex? Они просто задались вопросом, может ли громкая музыка использоваться в качестве «экологически чистой» альтернативы инсектицидам.

В итоге команда экспертов предположила, что громкая музыка отвлекла комаров, мешая им налететь на ближайший источник пищи и потенциальных партнеров.

Частица, которая не частица



Большой адронный коллайдер

В этом году физики опубликовали исследование, где говорится, что, возможно, они наконец заметили оддерон — неуловимую квазичастицу. В то время как электроны и протоны «держатся» в течение длительных периодов времени, оддероны, своего рода «квазичастицы», вспыхивают и исчезают из нашей реальности.

Ученые впервые предсказали существование оддеронов в 1970-х годах, полагая, что эти частицы могут материализоваться, когда в ходе сильного столкновения протонов и антипротонов высвобождается нечетное количество маленьких частиц, называемых кварками. Эту теорию проверили при помощи Большого адронного коллайдера: команда обнаружила некоторые странные различия в том, как протоны сталкиваются с другими протонами по сравнению с антипротонами, и это расхождение как раз может объяснить существование оддеронов.

Разоблачение ооблека



Фото: wikimedia.org

Ооблек — это неньютоновская жидкость, вещество, которое меняет свою вязкость в зависимости от приложенного напряжения или силы, мгновенно преобразуясь из жидкости в твердое тело. Простейший пример — это смесь крахмала с небольшим количеством воды.

Ученые использовали компьютерную модель, чтобы имитировать поведение ооблека, как если бы он был зажат между двумя пластинами, попал в воздушный снаряд или был сбит виртуальным колесом. Они надеются найти инновационное применение для этой субстанции, например, в качестве временной заплатки на крупных дорогах.