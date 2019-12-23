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Лукашенко: если Россия установит слишком высокую цену на нефть и газ, будем искать альтернативу

24.12.2019 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко: если Россия установит слишком высокую цену на нефть и газ, будем искать альтернативу

Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы.

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Как можно организовать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем. А на последних переговорах я вообще сказал, когда торговля эта пошла, по нефти особенно: хорошо, давайте ваши цены, мы будем платить. Но если российский рынок в 25 млн тонн нефти и в 22 млрд кубов газа уйдет куда-то, вы на меня не обижайтесь», — заявил Лукашенко.

После этих слов в Москве сказали, что уход Беларуси с российского рынка приведет к тому, что нефть и газ будут обходиться для Минска дороже, добавил Лукашенко. «А я привел пример: когда вы начали собачиться с Украиной по транзиту газа, что вы сделали? Построили обход — Южный и Северный поток. Это десятки миллиардов долларов. Так что еще неизвестно, что будет дальше. Но вы плюнули и начали это делать.

Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу. А ее все равно надо искать. И я это от руководства России не скрываю», — подчеркнул президент Беларуси.

В качестве альтернативы Лукашенко намерен использовать реверс нефти. «Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», — отметил он.

Как напомнил Лукашенко, в Беларуси три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.

«На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть к нам на НПЗ Северный и Южный, а затем перерабатываю. В этом году мы полностью закончили модернизацию этих НПЗ, там глубина переработки, как в Европе. Пойдет нормально, я заберу реверсом вторую трубу. У России останется одна. Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок.

Если я заберу 2 трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн. И я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу», — подчеркнул президент Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко пригрозил поиском альтернативных поставщиков нефти и газа, в случае если Россия установит слишком высокую цену на эти ресурсы.
 
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