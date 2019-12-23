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25 декабря — годовщина ввода советских войск в ДРА

24.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Солдат войну не выбирает

40 лет прошло с того дня, как войска Ограниченного контингента советских войск пересекли границу Демократической Республики Афганистан. Нет нужды повторять, что перед нашим солдатом никогда не стояла задача победить афганский народ, 40 армия должна была стать разграничительным щитом между враждующими силами. Об этом и нужно говорить сейчас — накануне даты, разделившей жизнь почти четырем сотням осиповчан на до и после.

Великий поэт верно подметил: «Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны». А ведь пришлось 18-летним солдатикам под руководством таких же безусых командиров выполнять очень тяжелую и опасную работу. Развести в бытовой драке людей, когда у них из оружия только кулаки, непросто. А тут — вооруженные мужики, обозленные межэтнической рознью, с опытом партизанской войны, слепой верой в торжество средневековых религиозных идей. Да еще зачастую одуревшие от наркотиков и желающие заработать на убийстве иноверцев.

В этой войне не было правил, но проявились самые лучшие качества советских солдат: человечность, желание помочь в беде, взаимопомощь и взаимовыручка, стремление спасти товарища даже ценой своей жизни. 86 человек за подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза, 75372 награждены орденами, 126912 — боевыми медалями.

Войны не бывает без потерь, не обошла она стороной и нашу малую родину. 9 земляков вернулись домой «грузом 200». Давайте вспомним их поименно.

Сержант Виктор Логвин. Погиб 23 июля 1981 года.

Рядовой Анатолий Мощин. Погиб 7 сентября 1982 года.

Майор Анатолий Суглоба. Умер от тяжелой болезни 9 октября 1982 года.

Прапорщик Сергей Хандога. Погиб при падении самолета 15 февраля 1983 года.

Младший сержант Геннадий Дягченя. Погиб 23 апреля 1983 года.

Рядовой Виктор Шпак. Погиб 22 июля 1984 года.

Майор Анатолий Лозовский. Погиб 24 октября 1985 года.

Старший лейтенант Юрий Седых. Умер 30 ноября 1985 года в результате тяжелой болезни.

Младший сержант Василий Хотько. Погиб 12 июля 1987 года.

Все они были посмертно награждены орденом Красной Звезды.

Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане стоит на защите интересов воинов, прошедших через горнило этой войны. И мы заявляем: не солдат начинает войны, солдат выполняет свой долг перед государством и народом.

27 декабря в помещении клуба в/ч 12147 в 14.00 состоится «Реквием памяти 40-летия ввода ОКСВ в Афганистан». Приглашаем воинов-интернационалистов, членов их семей, жителей города и района принять участие в этой встрече. Надеемся, что руководители предприятий и организаций освободят в этот день «афганцев» для участия в скорбном мероприятии.

Осиповичский районный совет ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».

 
 
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Солдат войну не выбирает 40 лет прошло с того дня, как войска Ограниченного контингента советских войск пересекли границу Демократической Республики Афганистан....
 
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