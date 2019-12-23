В Беларуси будет усилена работа по профилактике ДТП в состоянии опьянения

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ МОБ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК, пьянство становится особо актуальной проблемой в праздничные дни. Именно поэтому по всей республике будет усилена работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий в состоянии опьянения, данной теме также будет посвящен последний в 2019 году Единый день безопасности дорожного движения, который пройдет 27 декабря под девизом «Останови беду – позвони 102!».

Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, то незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в дежурную часть УГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефону: +375 (17) 222-17-17. Возможно, Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

Даже в самых маленьких дозах алкоголь оказывает влияние на мозг, ухудшает восприятие дорожно-транспортной обстановки. Водитель в таком состоянии, как правило, утрачивает чувство ответственности, пренебрегает реальными опасностями и теряет представление о возможных последствиях своих действий.

Особенно алкоголь ухудшает световосприятие и негативно сказывается на безопасности вождения в тёмное время суток. Нетрезвый водитель склонен превышать скорость, совершать рискованные манёвры, игнорировать знаки и дорожную разметку, может не заметить переходящих улицу пешеходов и стать виновником гибели людей.

Ответственность в отношении любителей выпить и сесть за руль постоянно ужесточается. В случае, когда лицо впервые привлекается к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо передачу управления транспортным средством такому лицу, а равно за отказ от прохождения в установленном порядке проверки на предмет определения состояния опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

За повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения, а равно за отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния опьянения предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами с исправительными работами, арестом либо ограничением свободы со штрафом до 1000 базовых величин, а в ряде случаев с лишением свободы до 2 лет. Также применяется специальная конфискация транспортного средства, в том числе не принадлежащего самому нетрезвому водителю, за исключением случаев угона либо хищения транспортных средств.

Госавтоинспекция призывает быть осторожными и внимательными и помнить о той ответственности, которая ложится на водителей, когда они управляют транспортом. Человек, позволяющий себе сесть за руль нетрезвым, потенциально опасен для окружающих.