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«Очень здоровский праздник». Представители СК поздравили с Новым годом детей в третьей больнице Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Забота о каждом ребенке. Волшебство в жизни маленьких белорусов продолжают нести участники благотворительного марафона «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Море эмоций 24 декабря подарили тем, кто это предновогоднее время проводит в больничной палате. Поверить в чудо маленьким пациентам помогли представители Следственного комитета.
Глава ведомства Иван Носкевич приехал с подарками в третью городскую детскую больницу Минска. Гостей с порога пригласили поучаствовать в интерактивных конкурсах и викторинах.
Вадим Сосновский, пациент 3-й городской детской клинической больницы Минска:
Инна Сидорович, мама пациента 3-й городской детской клинической больницы Минска:
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Каждый ребенок, помимо положительных эмоций, получил сладкие подарки. А врачи отметили, что эта встреча помогла детям на время забыть о недугах – у некоторых даже улучшилось самочувствие.
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«Очень здоровский праздник». Представители СК поздравили с Новым годом детей в третьей больнице Минска
Новости Беларуси. Забота о каждом ребенке. Волшебство в жизни маленьких белорусов продолжают нести участники благотворительного марафона «Наши дети», сообщили в...
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