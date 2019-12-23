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Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы
Источник материала: СТВ
Веганство – это не только салаты. Мы решили посмотреть, как выглядят другие блюда, которые употребляются веганами.
Наверное, многие знают, что есть целое сообщество людей, которые отказались от пищи животного происхождения. Есть даже праздник в честь веганов, который отмечается 1 ноября.
Существует мнение, что веганы питаются сплошными салатами. Конечно, это миф. Мы решили показать, как выглядят блюда, которые попадают на стол людей, отказавшихся от пищи животного происхождения.
Котлета из цветной капусты
Банановые оладьи
Чечевичная пицца
Шпинатные крокеты
Карамельно-шоколадные батончики
Трюфели
Картофель с зеленью
Карамельный луковый пирог
Чесночные грибы
Тыквенные мармеладные мишки
Мороженое с лаймом и авокадо
Шоколадный смузи
Молоко из дынных семечек
Ранее мы рассказывали о том, как приготовить картофель.
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Веганство – это не только салаты. Мы решили посмотреть, как выглядят другие блюда, которые употребляются веганами. Наверное, многие знают, что есть целое...
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