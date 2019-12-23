Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы

Источник материала: СТВ

Веганство – это не только салаты. Мы решили посмотреть, как выглядят другие блюда, которые употребляются веганами.

Наверное, многие знают, что есть целое сообщество людей, которые отказались от пищи животного происхождения. Есть даже праздник в честь веганов, который отмечается 1 ноября.

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Существует мнение, что веганы питаются сплошными салатами. Конечно, это миф. Мы решили показать, как выглядят блюда, которые попадают на стол людей, отказавшихся от пищи животного происхождения.

Котлета из цветной капусты



Фото: instagram.com/vegansearth

Банановые оладьи



Фото: instagram.com/vegansearth

Чечевичная пицца



Фото: instagram.com/vegansearth

Шпинатные крокеты



Фото: instagram.com/vegansearth

Карамельно-шоколадные батончики



Фото: instagram.com/vegansearth

Трюфели



Фото: instagram.com/vegansearth

Картофель с зеленью



Фото: instagram.com/vegansearth

Карамельный луковый пирог



Фото: instagram.com/vegg_inspiration

Чесночные грибы



Фото: instagram.com/vegg_inspiration

Тыквенные мармеладные мишки



Фото: instagram.com/vegg_inspiration

Мороженое с лаймом и авокадо



Фото: instagram.com/vegg_inspiration

Шоколадный смузи



Фото: instagram.com/vegansearth

Молоко из дынных семечек



Фото: instagram.com/vegg_inspiration

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить картофель.