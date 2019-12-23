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Бизнесмены десятилетия: самые успешные миллиардеры заработали в 2010-х годах полтриллиона долларов

24.12.2019 14:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Список десяти самых успешных миллиардеров десятилетия подтверждает истину инвестиционной стратегии Уоррена Баффета — «покупай и держи акции вечно»

Бизнесмены десятилетия: самые успешные миллиардеры заработали в 2010-х годах полтриллиона долларов
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Джефф Безос Плюс $97,4 млрд Состояние в 2010 году: $12,3 млрд Состояние в 2019 году: $109,7 млрд Источник богатства: Amazon

Инвестиционная философия Уоррена Баффета, которую он позаимствовал из случайно купленной в Университете Небраски книги: «покупай и держи акции вечно» – оказалась одной из самых успешных стратегий в истории. В последнем десятилетии она особенно хорошо окупалась, пишет forbes.ru

Несмотря на то, что с 2006 года Оракул из Омахи передает крупные пакеты акций Berkshire Hathaway благотворительным организациям (суммарно переданы активы на $34 млрд), он завершает 2019 год с состоянием примерно в $89 млрд, на $42 млрд больше, чем в 2010 году, что делает его седьмым в списке миллиардеров, которые больше всех разбогатели за последние 10 лет. Баффет не продал ни единой бумаги Berkshire, и примерно 98% его состояния приходятся на акции компании.

Стратегия «держать вечно» сработала и для большинства других самых успешных бизнесменов десятилетия: все они стали богаче минимум на $40 млрд с 2010 года. В общей сложности десять лидеров разбогатели на ошеломительные $555 млрд. Это свидетельствует о самом продолжительном периоде роста рынка в истории. 

Все попавшие в десятку бизнесмены являются основателями или давними руководителями (бывшими или действующими) публичных компаний, которые в последние десять лет не покидали заголовков СМИ. Как и Баффет, они заработали главным образом потому, что сохранили крупные пакеты акций этих фирм.


Один из бизнесменов, который придерживался подобной стратегии — бывший CEO Microsoft Стив Балмер. «В моих венах течет Microsoft – вот уже 34 года, и так будет всегда», – сказал Балмер вскоре после того, как покинул свой пост главы IT-гиганты. «Компания достигнет новых высот. Я буду горд, и я останусь в выигрыше благодаря владению акциями», – добавил он.

Восемь из десяти самых успешных бизнесменов заработали 80% и более от своего состояния благодаря акциям фирм, которые они основали или когда-то возглавляли. К ним относятся не только Балмер и Баффет, но и Марк Цукерберг из Facebook, Бернар Арно из LVMH и Джефф Безос из Amazon. 

Даже пережив самый дорогостоящий развод в истории, Безос разбогател больше всех за это десятилетие, увеличив свои активы на $97,4 млрд с 2010 года. Сейчас он самый богатый человек мира, тогда как в начале десятилетия он занимал 43-е место в глобальном рейтинге миллиардеров.

Примерно 60% состояния Джека Ма, бывшего учителя английского, выросшего в бедной китайской семье, приходится на Alibaba, гиганта онлайн-торговли, которого он создал 20 лет назад со стартовым капиталом $60 000. Выход Alibaba на Нью-Йоркскую фондовую биржу в сентябре 2014 года стал крупнейшим IPO в истории на тот момент. 

Еще 9% его состояния связаны с дочерней финтех-компанией фирмы, Ant Financial, которая является самым дорогостоящим единорогом мира и оценивается в $150 млрд. Самый богатый человек Китая на сегодняшний день, Ма обладал состоянием в $1,2 млрд десять лет назад.

Единственный миллиардер из этого списка, который не хранит большую часть своего состояния в акциях одной компании – Билл Гейтс. Легендарный предприниматель продал или отдал большую часть акций Microsoft, благодаря которым он разбогател, и построил более диверсифицированную инвестиционную империю. За это десятилетие он стал богаче на $54,6 млрд.
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Список десяти самых успешных миллиардеров десятилетия подтверждает истину инвестиционной стратегии Уоррена Баффета — «покупай и держи акции вечно»
 
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