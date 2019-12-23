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Вечеринка карьериста. Как выжать максимум из новогоднего корпоратива

24.12.2019 16:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Вечеринка карьериста. Как выжать максимум из новогоднего корпоратива

фото: pinterest.at

Праздное времяпрепровождение на корпоративе – это ваши упущенные возможности. Когда еще у вас будет возможность поговорить с вашим генеральным директором или начальником отдела, в который вы мечтаете перейти?

Конечно, корпоратив – это прежде всего способ расслабиться, отпраздновать окончание работы, которую ваша команда проделала за год. Но при этом вы должны понимать, что новогодняя вечеринка – это один из лучших моментов для развития вашей карьеры. 

Как советуют вести себя на корпоративе западные эксперты, рассказывает Business Insider.

«Это лучшее время для встреч с людьми, которые могут помочь вам с повышением по служебной лестнице», - считает эксперт по сетевым технологиям Бренда Грир. «Люди занимаются бизнесом и продвигают людей, которых они знают и любят. Так что контактируйте с теми, кто может помочь вам подняться по карьерной лестнице».

Консультант по вопросам этикета Джоди Р.Р. Смит советует прийти на вечеринку как можно раньше – так ваши шансы встретить руководителей будут выше. VIP-персоны, как правило, приходят рано и уходят рано.

 «Если вы пытаетесь получить больший бонус, то ваш непосредственный руководитель - ваш лучший выбор, -  говорит  Смит. - Если вы хотите перейти в другое подразделение, то вашей целью является менеджер по найму в этом отделе. Если ваша цель - лучшее понимание структуры компании, то работник другого подразделения был бы идеальным человеком для общения во время вечеринки".

Составьте список тех, с кем вы хотите встретиться в каждом отделе, чтобы знать, как они выглядят.

Эксперты также советуют основательно подготовиться к светской беседе. Конечно, вы не можете знать все об интересах всех важных для вашей карьеры людей, но какая-то информация у вас должна быть – соцсети в помощь. Продумайте вопросы на эту тему заранее, чтобы не стушеваться и хорошо наладить беседу.

Если вы не найдете ничего особенного, приготовьте несколько открытых вопросов, чтобы сломать лед. «Один из моих любимых вопросов в это время года: «Что вас больше всего волнует в преддверии 2020 года?», - говорит исполнительный тренер и консультант Рэнди Браун . «У ваших собеседников, скорее всего, есть что-то, что их волнует, а это значит, что они с большей вероятностью будут поддерживать разговор с вами».

На праздничной вечеринке самое сложное - найти способ вклиниться в уже организованную группу. Если ваш начальник общается с VIP-клиентом, сейчас не время присоединяться к разговору. Однако как только вы увидите возможность присоединиться к чужому разговору – используйте ее. Если вы видите группу беседующих людей, представьтесь одному из них. Можно спросить, что именно они пьют. Это прозвучит  непринужденно и даст возможность продолжить беседу.

Соблюдайте баланс. Если вы хотите, чтобы человек запомнил, кто вы и какую должность занимаете в компании, можете поговорить об этом, но разбавляйте разговор отвлеченными темами.

Важно не только вовремя начать, но и закончить разговор. Прекращайте беседу, как только почувствуете, что наладили контакт и произвели хорошее впечатление, не ждите, пока не наступит неловкая пауза. Не обязательно уходить под предлогом необходимости «попудрить нос» или поговорить еще с кем-то. Есть простой и изящный выход – выразить радость от того, что «нам удалось так хорошо пообщаться», предложить «продолжать наслаждаться происходящим» на вечеринке и пожелать хорошего отдыха.  

Что же касается спиртного, то стоит серьезно ограничить себя, если вы хотите достичь своих целей на корпоративе. Максимум один напиток, а лучше – ничего. Вы же хотите, чтобы нужные люди запомнили, как мило побеседовали с вами, а не то, как лихо вы повеселились.

Итак, вы произвели незабываемое впечатление на ключевые персоны, которые могут помочь в вашем карьерном росте. Хорошим шагом для закрепления может быть короткое электронное письмо, в котором вы поблагодарите нужную персону за приятное общение.

 
 
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Праздное времяпрепровождение на корпоративе – это ваши упущенные возможности. Когда еще у вас будет возможность поговорить с вашим генеральным директором или...
 
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