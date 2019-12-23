В Бресте состоялось открытие памятного знака, приуроченное к празднованию Дня энергетика

Источник материала: Виртуальный Брест

20 декабря на территории филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» состоялось открытие памятного знака, приуроченное к празднованию Дня энергетика.





По инициативе коллектива филиала часть старой турбины превратилась в памятник. После демонтажа ее решили не сдавать в металлолом, а установить на территории как символ работы энергетиков.





Открыл торжественную церемонию директор филиала Казимир Францевич Медовский. Он рассказал, как родилась идея сохранить турбину. Сначала проект казался очень необычным, ведь памятники принято ставить людям, а если технике, то, как правило, боевой. Энергетики же решили сохранить мирную машину, несущую свет и тепло людям. «На протяжении многих лет эта турбина служила для того, чтобы в домах брестчан было тепло, теперь ее главная цель – показать молодому поколению, что они работают на предприятии с хорошими трудовыми традициями, а ветеранам энергетики напоминать о годах, отданных родному предприятию.





Я убежден, что, сохраняя историю и традиции, мы сможем идти вперед, развивая и совершенствуя предприятие», - отметил в своем обращении к коллективу генеральный директор РУП «Брестэнерго» Сергей Николаевич Шебеко. Все выступающие поздравили коллектив Брестский тепловых сетей с праздником.