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В Бресте состоялось открытие памятного знака, приуроченное к празднованию Дня энергетика

24.12.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 декабря на территории филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» состоялось открытие памятного знака, приуроченное к празднованию Дня энергетика.

В Бресте состоялось открытие памятного знака, приуроченное к празднованию Дня энергетика

По инициативе коллектива филиала часть старой турбины превратилась в памятник. После демонтажа ее решили не сдавать в металлолом, а установить на территории как символ работы энергетиков.

В Бресте состоялось открытие памятного знака, приуроченное к празднованию Дня энергетика

Открыл торжественную церемонию директор филиала Казимир Францевич Медовский. Он рассказал, как родилась идея сохранить турбину. Сначала проект казался очень необычным, ведь памятники принято ставить людям, а если технике, то, как правило, боевой. Энергетики же решили сохранить мирную машину, несущую свет и тепло людям. «На протяжении многих лет эта турбина служила для того, чтобы в домах брестчан было тепло, теперь ее главная цель – показать молодому поколению, что они работают на предприятии с хорошими трудовыми традициями, а ветеранам энергетики напоминать о годах, отданных родному предприятию.

В Бресте состоялось открытие памятного знака, приуроченное к празднованию Дня энергетика

Я убежден, что, сохраняя историю и традиции, мы сможем идти вперед, развивая и совершенствуя предприятие», - отметил в своем обращении к коллективу генеральный директор РУП «Брестэнерго» Сергей Николаевич Шебеко. Все выступающие поздравили коллектив Брестский тепловых сетей с праздником.

 
 
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  20 декабря на территории филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» состоялось открытие памятного знака, приуроченное к празднованию Дня энергетика. ...
 
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