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Власти разрешили открывать магазины Duty Free на въезде в страну в каждом автомобильном пункте пропуска
Источник материала: Tut.by
Власти разрешили открывать магазины Duty Free на въезде в страну в каждом автомобильном пункте пропуска. Это предусмотрено президентским указом № 476, сообщает пресс-служба президента.
В частности, предоставляется возможность реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (на въезд).
В одном автодорожном пункте пропуска можно размещать не более одного магазина беспошлинной торговли на въезд.
Кроме того, определены особые требования к кассовому оборудованию в магазинах беспошлинной торговли на въезд по обеспечению блокировки продаж алкогольных напитков и пива, табака и табачных изделий сверх количественных норм, при которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов, сообщает пресс-служба президента.
Напомним, первый магазин Duty Free на въезде в Беларусь, в автодорожном пункте пропуска «Берестовица»,
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Власти разрешили открывать магазины Duty Free на въезде в страну в каждом автомобильном пункте пропуска
В одном автодорожном пункте пропуска можно размещать не более одного магазина беспошлинной торговли на въезд.
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