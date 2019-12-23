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Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов

24.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Учащиеся гимназии г. Буда Кошелево Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов, который проходит в Гомеле.
    Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов
Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов
Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов
Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов
Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов
Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов
Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистовВероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов
Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов
Фото Ольги Черняковой и участников слета
 
Теги: Гомель
 
 
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Учащиеся гимназии г. Буда Кошелево Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов, который проходит в Гомеле. ...
 
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