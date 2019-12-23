Учащиеся гимназии г. Буда Кошелево Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов, который проходит в Гомеле.
Фото Ольги Черняковой и участников слета
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Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов
24.12.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Учащиеся гимназии г. Буда Кошелево Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов, который проходит в Гомеле.
Фото Ольги Черняковой и участников слета
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Учащиеся гимназии г. Буда Кошелево Вероника Парфенова и Марина Палубец принимают участие в первом слете юных журналистов, который проходит в Гомеле. ...
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