Вынесли приговор парню, который жестоко избил компанию ЛГБТ в Минске

Источник материала: KYKY

Мы не раз писали, как в ночь с 24 на 25 августа парень напал на ЛГБТ-компанию из трех человек в Минске. Он избил беларуского режиссера и оператора Николая Куприча: тот, чтобы поддержать своих приятелей, назвался гомосексуалом, хотя таким не является. Из-за этого Куприч получил черепно-мозговую травму. Еще один парень попал в больницу.

Спустя две недели нападавшего задержали . Им оказался 18-летний Иван Гулай (сейчас ему уже 19) из Прилук. Друзья Куприча встретили его на том же месте, где произошла драка, и вызвали милицию. Позже СМИ связались с Гулаем, чтобы тот объяснил свой поступок: «Скажу только одно: если бы после моего вопроса «пи**ры они или нет» они сказали просто «да или нет», ничего бы не было. Цели изначально бить их у меня не было, подошел просто узнать, подтвердятся мои догадки».

Многие беларусы выразили свои соболезнования по поводу инцидента: о том, как реагировали соцсети, можно прочесть в нашем материале вот здесь . Буквально на следующий день после драки на улице Октябрьской минчане, в том числе ЛГБТ-активисты, вывесили плакаты против гомофобии. Постеры дополнили фразами «Вместе мы сильнее страха», «Да, я тоже пи**р» (фраза Николая, которая спровоцировала мужчину на драку) и «Ты гамафоб ці не?» Правда, сейчас от них почти ничего не осталось — несогласные сорвали все плакаты, а теперь стену и вовсе снесли.

Сегодня, 24 декабря, парня осудили. Как пишет «Радые Свабода», суд назначил Гулаю до 1,5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашняя химия»). Также парень выплатит Купричу компенсацию – 5400 рублей. Гособвинитель просил суд учесть, что нападение совершили из ненависти к ЛГБТ. И обвиняемый, и пострадавшие согласились с решением суда и не будут его обжаловать.