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В январе с белорусами начнут заключать контракты по новой форме. Что изменится

24.12.2019 18:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 28 января 2020 года в Беларуси вступят в силу изменения в примерные формы контрактов с работниками. В этих примерных формах указываются обязательные сведения и условия, которые должны быть прописаны в каждом контракте. Об этом сообщает Минтруда.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что изменится в контрактах, которые заключают с работниками

Теперь из примерных форм контрактов исключены условия о материальной ответственности работников. Напомним, из обновленной версии Трудового кодекса решили убрать пункт о полной материальной ответственности работников, с которыми заключены контракты, и тем самым уравнять их с теми работниками, с которыми заключен трудовой договор. Кроме того, работников, с которыми заключены контракты и трудовые договоры, уравняли также в дополнительных основаниях увольнения.

Для всех работников установили единую минимальную компенсацию при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора или контракта. Она будет составлять три среднемесячных заработка (раньше тем, кто достиг общеустановленного пенсионного возраста, платили компенсацию в размере двухнедельного заработка).

Также постановление устанавливает общий срок выплаты среднего заработка за время отпуска: не позднее чем за два дня до начала отпуска (раньше — за один день).

Изменения в Трудовой кодекс предполагают, что каждая страница трудового договора и приложений к нему должна быть пронумерована и подписана работником и нанимателем либо уполномоченным им должностным лицом. «Данные нормы позволят исключить споры о подлинности содержания контракта и всех его условий, которые содержатся на каждой странице контракта, — уточняют в Минтруда. — Подписание самого контракта с работником будет осуществляться в прежнем порядке, установленном в организации. При этом на подписание каждой страницы контракта и приложений к нему, т.е. на совершение действий технического характера, может быть уполномочено иное должностное лицо нанимателя путем издания соответствующего приказа нанимателя».

Контракт с работником может быть подписан непосредственно нанимателем (руководителем организации), а каждая страница контракта, к примеру, уполномоченным работником кадровой службы, поясняют в ведомстве.

Нужно ли будет подписывать новый контракт

В Минтруда сообщают, что внесение изменений в контракты будет осуществляться путем оформления дополнительного соглашения. Это не заключение нового контракта, поэтому сроки их действия не изменятся.

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