В Минске пенсионер уехал со стоянки на чужом авто, но его за это не накажут. Как так вышло?

Источник материала: Tut.by

В столице произошел необычный случай. Поначалу все выглядело как угон авто, но виновник никуда не прятался, а, наоборот, протянул ключи приехавшим за ним милиционерам. Об этом пишет пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

22 декабря в милицию обратился минчанин, у которого пропала машина Volkswagen 1993 года выпуска со стоянки у многоэтажки на проспекте Дзержинского.

Уже на следующий день автомобиль отыскали недалеко от Минска, во дворе частного дома. 76-летний хозяин жилища искренне удивился, что пожаловали милиционеры.

Он рассказал, что такой машиной владеет его сын, который теперь за границей. А у него самого есть ключи, и он периодически пользуется авто. В выходные мужчина, как обычно, пришел на стоянку, нашел машину, открыл, завел и поехал на дачу. Только задумался на секунду, что замок водительской двери заедает.

До приезда милиции мужчина и не подумал, что выбрал не ту машину. А чужой госномер и не заметил.

Милиционеры проверили: действительно, ключ пенсионера открывает и заводит чужую машину. А на парковке нашелся Volkswagen, который принадлежит сыну подозреваемого.

В действиях «угонщика» не усматривается состава преступления, и дело возбуждать не будут, уточнили в отделе уголовного розыска Московского РУВД Минска.

Милиционеры отмечают: такой случай — далеко не единственный. Периодически в старых машинах, не оборудованных штатным иммобилайзером, ключ от одного авто подходит к другому такой же модели и марки. Поэтому владельцам советуют устанавливать еще и сигнализацию.