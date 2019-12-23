ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горецкая милиция рассказала, что будет запрещено на новогодних гуляниях

24.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

С чем не пустят на массовые гуляния и какой штраф грозит за пиротехнику, рассказали в Горецком РОВД накануне новогодних праздников.

 

Горецкая милиция рассказала, что будет запрещено на новогодних гуляниях
Фото Михаила Левцова

 

Массовые мероприятия запланированы на Центральной площади и возле Дворца культуры БГСХА, а во время рождественских праздников — в церквях на территории района.  Именно в этих местах будут сосредоточены усилия правоохранителей. Участники мероприятий обязаны соблюдать общественный порядок, напомнили в Горецком РОВД.

Старший инспектор по обеспечению общественного порядка Евгений Куренков рассказал, что организаторы и сотрудники органов внутренних дел имеют право проводить личный досмотр граждан. В случае отказа от досмотра человек не допускается в место проведения мероприятия.

«Во время массовых мероприятий запрещается воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей», — сказал Куренков.

 

Горецкая милиция рассказала, что будет запрещено на новогодних гуляниях
Фото Михаила Левцова

 

Что еще запрещено?

— осуществлять реализацию алкогольных напитков и пива в местах массовых мероприятий и в радиусе 500 метров прилегающих к ним территорий

— иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое и иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, пиротехнические и дымовые средства, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб гражданам и организациям

— препятствовать движению транспортных средств и пешеходов

— пользоваться эмблемами, символами, плакатами, транспарантами и иными средствами, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан

— участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ

 

За применение пиротехники в местах массового скопления людей наступает ответственность по статье «Мелкое хулиганство» и влечет наказание в виде штрафа от 2 до 30 базовых величин.

 

 

Горецкая милиция рассказала, что будет запрещено на новогодних гуляниях

Фото Михаила Левцова

 

«Убедительно просим соблюдать правила поведения в общественных местах», — сказал Куренков. Он призвал  участников праздника быть взаимно вежливыми и при необходимости информировать сотрудников органов внутренних дел о подозрительных лицах или обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра.


 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С чем не пустят на массовые гуляния и какой штраф грозит за пиротехнику, рассказали в Горецком РОВД накануне новогодних праздников.     Массовые мероприятия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Гапоник вручил сертификат дошкольному центру развития ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика