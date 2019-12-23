Горецкая милиция рассказала, что будет запрещено на новогодних гуляниях

Источник материала: Горецкий вестник

С чем не пустят на массовые гуляния и какой штраф грозит за пиротехнику, рассказали в Горецком РОВД накануне новогодних праздников.







Массовые мероприятия запланированы на Центральной площади и возле Дворца культуры БГСХА, а во время рождественских праздников — в церквях на территории района. Именно в этих местах будут сосредоточены усилия правоохранителей. Участники мероприятий обязаны соблюдать общественный порядок, напомнили в Горецком РОВД.

Старший инспектор по обеспечению общественного порядка Евгений Куренков рассказал, что организаторы и сотрудники органов внутренних дел имеют право проводить личный досмотр граждан. В случае отказа от досмотра человек не допускается в место проведения мероприятия.

«Во время массовых мероприятий запрещается воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей», — сказал Куренков.







Что еще запрещено?

— осуществлять реализацию алкогольных напитков и пива в местах массовых мероприятий и в радиусе 500 метров прилегающих к ним территорий

— иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое и иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, пиротехнические и дымовые средства, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб гражданам и организациям

— препятствовать движению транспортных средств и пешеходов

— пользоваться эмблемами, символами, плакатами, транспарантами и иными средствами, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан

— участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ

За применение пиротехники в местах массового скопления людей наступает ответственность по статье «Мелкое хулиганство» и влечет наказание в виде штрафа от 2 до 30 базовых величин.











«Убедительно просим соблюдать правила поведения в общественных местах», — сказал Куренков. Он призвал участников праздника быть взаимно вежливыми и при необходимости информировать сотрудников органов внутренних дел о подозрительных лицах или обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра.