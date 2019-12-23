В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)

На городской площади Ганцевичей сегодня зажгли огни главной елки района. Несмотря на то, что празднование торжества выдалось без снега, ганцевчане доказали, что празднику быть!
Помимо театрализованной волшебной сказки и хороводов у елки, гостей праздника ждал сюрприз: были подведены итоги ежегодной круглогодичной спартакиады «Вертикаль — 2019». По итогам всех видов соревнований победителем стали работники райисполкома. Второе место заняла команда РЖКХ. Ну, а третье место забрали спортсмены КПД.
Кроме того, в рамках республиканской акции «Наши дети» сертификатами от районного исполнительного комитета на посещение «Новогодней сказки» в парке животных «Диприз» в городе Барановичи группой на 20 человек от каждого коллектива были награждены учреждения образования: гимназия, средняя школа № 1 , средняя школа № 2 , средняя школа № 3 и вспомогательная школа-интернат.
В завершение праздника всех желающих ждали шоу мыльных пузырей и праздничная дискотека.
Текст и фото Виктории Павлюченко.