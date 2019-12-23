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В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)

24.12.2019 19:12 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На городской площади Ганцевичей сегодня зажгли огни главной елки района. Несмотря на то, что празднование торжества выдалось без снега, ганцевчане доказали, что празднику быть!

В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)

Помимо театрализованной волшебной сказки и хороводов у елки, гостей праздника ждал сюрприз: были подведены итоги ежегодной круглогодичной спартакиады «Вертикаль — 2019». По итогам всех видов соревнований победителем стали работники райисполкома. Второе место заняла команда РЖКХ. Ну, а третье место забрали спортсмены КПД.

В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)

Кроме того, в рамках республиканской акции «Наши дети» сертификатами от районного исполнительного комитета на посещение «Новогодней сказки» в парке животных «Диприз» в городе Барановичи группой на 20 человек от каждого коллектива были награждены учреждения образования: гимназия, средняя школа № 1 , средняя школа № 2 , средняя школа № 3 и вспомогательная школа-интернат.

В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)
В Ганцевичах зажгли огни на главной елке района (фоторепортаж)

В завершение праздника всех желающих ждали шоу мыльных пузырей и праздничная дискотека.

Текст и фото Виктории Павлюченко.


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На городской площади Ганцевичей сегодня зажгли огни главной елки района. Несмотря на то, что празднование торжества выдалось без снега, ганцевчане
 
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