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Анатолий Гапоник вручил сертификат дошкольному центру развития ребенка

24.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в рамках акции «Наши дети» председатель райисполкома Анатолий Гапоник вручил подарочный сертификат на сумму 10 000 рублей дошкольному центру развития ребенка на укрепление материально-технической базы.

Анатолий Гапоник вручил сертификат дошкольному центру развития ребенка
Анатолий Гапоник вручил сертификат дошкольному центру развития ребенка
Анатолий Гапоник вручил сертификат дошкольному центру развития ребенка
Анатолий Гапоник вручил сертификат дошкольному центру развития ребенка
Анатолий Гапоник вручил сертификат дошкольному центру развития ребенка
Анатолий Гапоник вручил сертификат дошкольному центру развития ребенка

Ирина ШУТОВА
Фото автора

 
 
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Сегодня в рамках акции "Наши дети" председатель райисполкома Анатолий Гапоник вручил подарочный сертификат на сумму 10 000 рублей дошкольному центру...
 
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