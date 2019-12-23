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В Слуцке прошёл новогодний кадетский бал. Фото и подробности

24.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке прошёл новогодний кадетский бал. Фото и подробности

Полонез, полька, вальс… Эти звуки и эти ритмы каждый учащийся Минского областного кадетского училища знает лучше, чем любую современную песню. 24 декабря в учебном заведении прошел очередной традиционный кадетский бал, пишет МЛЫН.

Для 10-классника Михаила Панасюка нынешний кадетский бал — первый в жизни. Молодого человека переполняет волнение, но виду он не подает: негоже мужчине показывать свои страхи.

В Слуцке прошёл новогодний кадетский бал. Фото и подробности

— Больше всего нравится полонез — это самый сложный и самый красивый танец. Конечно, боюсь, что забуду какое-то движение, пойду не с той ноги. Но стараюсь держать себя в руках и быть максимально сосредоточенным, — поделился эмоциями Михаил. — Раньше я участвовал в школьных балах, но это совсем другое. Здесь все по-настоящему, как будто попал в прошлое. Торжественная обстановка и ощущение настоящего праздника.

В Слуцке прошёл новогодний кадетский бал. Фото и подробности

А вот 11-классники Николай Пунько и Анастасия Севастюк перед началом бала не испытывают никакого волнения. Они уже опытные танцоры, за плечами у которых не один десяток идеально исполненных танцев.

— Все движения выходят уже сами собой. Не нужно в голове вести счет, можно танцевать в свое удовольствие, — говорит Анастасия.

— Считаю, что молодой человек должен знать не только современные танцы, но и старинные. Во-первых, это красиво. Во-вторых, — воспитывает правильное отношение к девушкам. А в-третьих, это святая обязанность каждого офицера. А я надеюсь в будущем им стать, — дополняет слова партнерши Николай.

В Слуцке прошёл новогодний кадетский бал. Фото и подробности

Первые звуки полонеза рассеивают всякое волнение и суматоху. Пары кружатся по паркету, девушки «строят глазки» кавалерам, а молодые люди не скупятся на улыбки прекрасным барышням. К слову, часто именно на балу у юношей и девушек рождаются первые романтические чувства. Да и как не влюбиться в нарядную красавицу-партнершу?

— В паре возникает если не влюбленность, то настоящая дружба точно. Столько времени проводим вместе на репетициях, поддерживаем друг друга, — рассказывает 11-классница Александра Устинович.

Ее танцевальный партнер Кирилл Белоблоцкий подхватывает:

— Пары формирует хореограф. Но за время подготовки к балу так привыкаешь к своей партнерше, что без нее уже не можешь танцевать — все не то, и все не так!

Красивая музыка, отточенные движения, молодые люди в праздничной кадетской форме и девушки в летящих бальных платьях… За всей этой красотой и легкостью стоят месяцы репетиций.

В Слуцке прошёл новогодний кадетский бал. Фото и подробности


— Принимаемся за подготовку к балу еще в начале учебного года. Но у девушек забот гораздо больше, чем у юношей. Ведь нам надо еще придумать новую прическу, сделать нарядный, но не вызывающий макияж, подобрать аксессуары. Ведь для нас, кадетов, этот бал — не формальное мероприятие, это долгожданный праздник. И все, что вы здесь видите, — искреннее и настоящее, — рассказывает десятиклассница Яна Алиновская.

На кадетском балу исполняют традиционные вальс, мазурку, полонез, польку. Но в этом году в программе есть некоторые изменения.

В Слуцке прошёл новогодний кадетский бал. Фото и подробности

— Обновили наряды для наших девушек. А еще во время бала у нас работает литературная гостиная, где в исполнении ребят звучат отрывки из классических произведений. Подготовили и новые танцы: русский лирический и краковяк, — отмечает хореограф Ирина Лаврова.

В Слуцке прошёл новогодний кадетский бал. Фото и подробности

В Слуцке прошёл новогодний кадетский бал. Фото и подробности

Этот год для учащихся МОКУ был чрезвычайно богат на балы. Нынешний — кадетский — уже третий за последний месяц. А еще недавно кадеты кружили в танце на областном балу в Молодечно. Начальник управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич не могла не отметить мастерство ребят:

— Вспоминаю наш первый областной бал. Вы были не просто прекрасны, талантливы и профессиональны, вы были сердцем и душой бала. Справились на 10 с плюсом. И сегодня мне приятно вновь видеть вас — таких красивых и счастливых.

Закончился бал, и кадеты отправляются по домам — впереди у них каникулы и встреча с родными и близкими. А напоследок гостей и участников бала ждало традиционное праздничное угощение. Настоящий сладкий шедевр испекли мастера слуцкого хлебозавода.


В Слуцке прошёл новогодний кадетский бал. Фото и подробности


МЛЫН.BY
Екатерина Елисеева

 
 
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Полонез, полька, вальс… Эти звуки и эти ритмы каждый учащийся Минского областного кадетского училища знает лучше, чем любую современную песню. 
 
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