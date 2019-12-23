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В Аризоне неизвестный устроил стрельбу при попытке угнать автомобиль
Источник материала: СТВ
Новости США. В штате Аризона неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром: 2 человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленник выстрелил в прохожего, который пытался помешать ему угнать автомобиль. Ранение также получил водитель соседней легковушки. Пытаясь скрыться с места происшествия, мужчина протаранил машину правоохранителей.
В ходе задержания стражи порядка были вынуждены открыть огонь на поражение.
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Новости США. В штате Аризона неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром: 2 человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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