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В Аризоне неизвестный устроил стрельбу при попытке угнать автомобиль

24.12.2019 19:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В штате Аризона неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром: 2 человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Аризоне неизвестный устроил стрельбу при попытке угнать автомобиль

Злоумышленник выстрелил в прохожего, который пытался помешать ему угнать автомобиль. Ранение также получил водитель соседней легковушки. Пытаясь скрыться с места происшествия, мужчина протаранил машину правоохранителей.

В Аризоне неизвестный устроил стрельбу при попытке угнать автомобиль

В ходе задержания стражи порядка были вынуждены открыть огонь на поражение.

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Новости США. В штате Аризона неизвестный открыл стрельбу рядом с торговым центром: 2 человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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