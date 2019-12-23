Напал на сотрудника милиции

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Семейный скандал.

Распитие алкоголя в общественном месте. Драка. Только по статистике оперативной службы райотдела милиции любое из этих правонарушений может случиться в нашем районе несколько раз в неделю. Большая часть регистрируется в выходные дни и дни получения заработной платы (опять же, согласно статистике). Взять семейные скандалы. Причины «столкновений» близких людей самые разные. Иногда примирения случаются полюбовно. Но порой «домашние бури» приобретают масштабы такого характера, что просто не до моральной стороны вопроса. Иной раз сотрудник милиции побеседует с нарушителем покоя, а порой молодым парням в погонах приходится противостоять злу с риском для жизни. И здесь на выручку приходят плечо товарища, физическая подготовка и, конечно, Закон.

Например. В дежурную часть Несвижского РОВД поступило сообщение о том, что пьяный мужчина избивает женщину в ее же доме. Через несколько минут на семейный скандал выехал участковый инспектор милиции. На месте происшествия сотрудников правопорядка встретил человек, державший в руках нож. Перед милиционерами стояло сразу несколько задач — обезопасить хозяйку дома и успокоить человека, сознание которого явно затуманено приличным количеством выпитого спиртного.

Семейный дебошир, оказавший сопротивление, помещен в изолятор временного содержания. В отношении его возбуждено уголовное дело.

И второй случай.

Зима. Ночной вызов на семейный скандал в одну из деревень района. Растрепанная полураздетая женщина встречает сотрудников милиции у калитки. В дом заходить она боится, рассказывает, что уже некоторое время прячется в сарае в надежде, что ее сожитель уляжется спать и ей больше ничего не будет угрожать. Но пришлось вызывать милицию…

Дверь из темной веранды ведет в кухню, дальше — жилые комнаты. На кровати лежит здоровый мужик, на вид расположенный к спокойной беседе. Во время выяснения обстоятельств семейного скандала мужчина утверждает, что ничего страшного в их доме не случилось. Но женщина напугана не на шутку. Взгляд ее устремляется на дверь соседней комнаты, где только что на кровати за перегородкой отдыхал ее супруг.

Заподозрив неладное, милиционер решил проверить комнаты. В этот момент за своей спиной сотрудник милиции услышал шорох. Повернувшись, он увидел хозяина дома, который открывал дверцу навесного шкафчика и что-то доставал. Доли секунды и между ними завязалась потасовка. В руках злоумышленника — нож. Пытаясь обезоружить сельчанина после первого выпада, милиционер схватился за лезвие, чтобы предупредить удар, направленный в его левый бок. В борьбе мужчины рухнули на кровать. В это время на помощь подоспел второй милиционер. Преступника обезоружили.

Только обезвредив семейного дебошира молодой милиционер почувствовал, что форменная рубашка на его левой руке стала прилипать к телу. По форменной одежде и перчатке стекала кровь…

А за окном уже светились фары приехавших на вызов машины «скорой помощи» с бригадой медицинских работников и вызванного из райотдела милиции подкрепления.

Впоследствии злоумышленник понес наказание за содеянное. Приговор суда — два года лишения свободы…

Это только несколько фактов, касающихся службы сотрудников Несвижского РОВД. Но это далеко не всё, с чем приходится сталкиваться людям в погонах, которые стоят на страже интересов и прав людей, защищая тех, кто зовет на помощь.

Согласно статистике, в 2019 году увеличилось число фактов сопротивления сотрудникам милиции при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка.

Какое наказание предусмотрено Законом в таких случаях? За комментарием редакция «НН» обратилась к заместителю начальника Несвижского РОВД Д.В. Ефимову.

— Нередко граждане, особенно находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, пытаются уйти от ответственности, оказывая психологическое давление: оскорбляя, нецензурно выражаясь и даже запугивая. Отдельные «герои» оказывают и физическое сопротивление, не задумываясь о последствиях. В текущем году возросло количество граждан, привлеченных судом Несвижского района к ответственности по ст.23.4 Кодекса об административных правонарушениях «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Если за 11 месяцев прошлого года к административной ответственности были привлечены 73 человека, то за аналогичный период этого года — уже 84.

Кроме административного наказания существует и уголовная ответственность за сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка. В отчетном периоде произошел значительный рост таких преступлений с 1 до 6.

Так где же проходит грань между административным правонарушением и уголовным преступлением в подобных случаях?

Неповиновение — это пассивные действия, которые выражаются в невыполнении требования сотрудника милиции или иного силового ведомства: нахождение на месте; попытка сесть, а не идти; убежать, а не проследовать в машину. Согласно ст. 23.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, оно влечет наложение штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или административный арест.

Сопротивление же — это активные действия, направленные на сотрудника милиции, в том числе и толчки, хватание за одежду, удары, укусы. Оно влечет за собой уже уголовную ответственность. Согласно статье 363 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка — наказывается исправительными работами, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. То же действие, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения, либо принуждение этих лиц путем применения насилия или угрозы его применения к выполнению явно незаконных действий — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Например: 5 сентября 2019 года около 12.10 житель Несвижского района, задержанный за совершение административного правонарушения, ударил сотрудника милиции. По приговору суда данный гражданин привлечен к уголовной ответственности сроком на два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима…

Следует помнить, что любых проблем можно избежать еще до их появления, если все участники возможного конфликта будут контролировать свои эмоции и руководствоваться законом и нормами морали. Ведь абсолютное большинство наших граждан — культурные и воспитанные люди, уважающие себя и тех, кто живет рядом с ними.

«НН».