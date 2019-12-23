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Белорусский рэпер Олег ЛСП рассекретил свою дочь

24.12.2019 20:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский рэпер Олег Савченко, более известный под псевдонимом ЛСП, подтвердил, что у него есть ребенок. Фото дочери музыкант опубликовал у себя в Instagram.

«Любовь. Семья. Потомство. С Рождеством!» — подписал рэпер фото, на котором он запечатлен с женой и дочерью у новогодней елки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от olegi (@lspolegi) 24 Дек 2019 в 8:29 PST

Музыкант женился прошлым летом на своей девушке Владиславе. Широкой публике о свадьбе стало известно после того, как она состоялось. Рождение дочери Олег тоже не афишировал. Напомним, в интервью Дудю рэпер говорил, что «счастье любит тишину».

 
 
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«Любовь. Семья. Потомство. С Рождеством!» - подписал рэпер фото, на котором он запечатлен с женой и дочерью у новогодней елки.
 
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