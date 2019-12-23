|
Белорусский рэпер Олег ЛСП рассекретил свою дочь
Источник материала: Tut.by
Белорусский рэпер Олег Савченко, более известный под псевдонимом ЛСП, подтвердил, что у него есть ребенок. Фото дочери музыкант опубликовал у себя в Instagram.
«Любовь. Семья. Потомство. С Рождеством!» — подписал рэпер фото, на котором он запечатлен с женой и дочерью у новогодней елки.
Музыкант
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Любовь. Семья. Потомство. С Рождеством!» - подписал рэпер фото, на котором он запечатлен с женой и дочерью у новогодней елки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)