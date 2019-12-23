Белорусский рэпер Олег ЛСП рассекретил свою дочь

Источник материала: Tut.by

Белорусский рэпер Олег Савченко, более известный под псевдонимом ЛСП, подтвердил, что у него есть ребенок. Фото дочери музыкант опубликовал у себя в Instagram.

«Любовь. Семья. Потомство. С Рождеством!» — подписал рэпер фото, на котором он запечатлен с женой и дочерью у новогодней елки.

Музыкант женился прошлым летом на своей девушке Владиславе. Широкой публике о свадьбе стало известно после того, как она состоялось. Рождение дочери Олег тоже не афишировал. Напомним, в интервью Дудю рэпер говорил, что «счастье любит тишину».